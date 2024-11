Mestre Solano celebra 70 anos de carreira com show e gravação de videoclipe em Belém

O ritmo envolvente e contagiante da guitarrada vai agitar Belém na noite desta quinta-feira (21) graças a comemoração de 70 anos de carreira do mestre Solano, um dos maiores representantes deste gênero musical paraense. A festa de comemoração do artista acontece na Casa Apoena e conta ainda com a gravação de um videoclipe do sucesso ‘Americana’.

Aos 83 anos de idade, Mestre Solano esbanja carisma e disposição ao falar sobre o show, que para ele, será uma celebração de toda a sua discografia.

“A gente tem 19 discos gravados então temos muito repertório pra tocar. Além da banda que vai tocar comigo, tem também o clube da guitarrada que vão dar uma canja, a Aíla também vai cantar, então vai ser uma coisa muito legal, ainda mais porque vamos gravar o clipe da ‘Americana’, música que é sucesso desde que eu a gravei a primeira vez, em 1984”, conta o músico.

A cantora paraense Aíla também participará da festa do Mestre Solano. Admiradora do trabalho do guitarrista, ela conta que está muito feliz em poder contribuir com a gravação do clipe da canção ‘Americana’

“Fico muito feliz em poder ver o Mestre Solano completando 70 anos de carreira, além de um grande amigo, ele é uma referência da nossa cultura amazônida, grande nome da guitarrada do Pará, amo muito. Vai ser uma noite histórica, além da gravação do novo clipe dele, que tô super feliz de colaborar na criação, e será de uma música emblemática da carreira dele, Americana, que já é um hino do Pará”, ressalta a cantora.

De acordo com Solano, o clipe de ‘Americana’ deve ser lançado em dezembro e se trata de um pedido antigo de muitos fãs da canção.

“Diversas pessoas me falavam que eu devia lançar um videoclipe de ‘Americana’, assim como eu lancei ‘O ‘Som da Amazônia’, então pensei em fazer um projeto igual. Tem muita gente na produção que está ajudando nesse trabalho, que será a celebração dos meus 70 anos de carreira”, relata o artista.

Sempre demonstrando energia e muito vigor, Mestre Solano afirma que se sente grato por chegar aos 83 anos e ainda conseguir fazer o que mais ama na vida: levar alegria através da música.

“Graças a Deus tenho muita agilidade nas mãos para tocar, e eu não vejo outro músico, que tenha a minha idade e esteja tocando. Até quando Deus me der força eu vou continuar fazendo o que eu mais gosto, que é tocar e cantar algumas músicas. Eu digo pra todo mundo que a música veio do meu sangue, eu nunca aprendi a tocar com ninguém, foi um dom que eu trouxe, e eu vou levar isso até o dia em que eu não poder tocar, ou Deus me chamar”, explica o guitarrista.

Música e Memória

Com 70 anos dedicados à música, o artista carrega milhares de histórias e momentos marcantes que não saem da memória. Segundo Solano, suas lembranças mais queridas são os shows e composições que fez ao lado de grandes amigos.

O músico nunca se esquece dos grandes companheiros que faziam guitarrada ao seu lado (Foto: Júlia Rodrigues)

“Eu nunca esqueço das vezes em que eu fazia show com o meu amigo que já partiu, o mestre Sebastião Tapajós, meu irmão. Eu fazia música pra ele, e ele fazia música pra mim, aquela música ‘Rei Solano’, que tava na novela ‘Força do Querer’, ele fez pra mim, e foi ele quem colocou o nome da música. Eu fazia músicas pra ele também, fiz umas três, é uma coisa que marcou, que nunca sai da memória, assim como o mestre Vieira”, relembra Solano.

Animado com o show, o artista paraense convida todos a participarem da festa, que segundo ele, vai colocar todo mundo para dançar como só o paraense sabe fazer.

“Convidado todo mundo a prestigiar, o nosso show, vai ser muito animado, porque eu tenho uma coisa, onde eu toco, ninguém fica parado, só poste fica parado, mas as pessoas não ficam. Eu já toquei na Europa e lá eles não dançam como a gente, só ficam se mexendo pro lado e batendo palma, mas aqui em Belém eu quero ver todo mundo dançando”, conclui Solano aos risos.

Serviço:

Show de comemoração de 70 anos da carreira do Mestre Solano

Data: 21 de novembro (quinta-feira)

Horário: a partir das 20h

Local: Casa Apoena – R. São Boaventura – Cidade Velha