Mestre Damasceno é velado em Salvaterra, onde será sepultado nesta quinta (28)

Moradores de municípios do Arquipélago do Marajó, no norte do Estado do Pará, encontram-se na Cidade de Salvaterra, onde se despedem de Damasceno Gregório dos Santos, o Mestre Damasceno, que morreu na terça-feira (26), aos 71 anos de idade, em Belém. Ele encontrava-se hospitalizado como paciente oncológico e ainda na terça faleceu em decorrência de pneumonia e insuficiência renal. O velório em Salvaterra transcorre desde o começo da tarde, na sede da Câmara Municipal, na PA-154, na Terceira Rua. O sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira (28) no Cemitério Municipal São Pedro.



Após o velório em Belém, realizado no Museu do Estado do Pará (MEP), desde a tarde de terça-feira (26), o traslado do corpo de Mestre Damasceno começou ainda na manhã desta quarta-feira (27), do Porto do Distrito de Icoaraci em direção a Salvaterra. Damasceno nasceu na comunidade quilombola de Salvá.

Participam do velório no município marajoara familiares, amigos, admiradodores da obra do mestre e demais habitantes da cidade, que se despedem do cantor, compositor e ativista da cultura popular. Esse ícone da cultura amazônica faleceu no Dia Municipal do Carimbó, dia 26 de agosto. Semelhante ao que ocorreu em Belém, em Salvaterra artistas e público em geral entoam cânticos em homenagem ao mestre, autor de mais de 400 composições musicais e seis álbuns. Ele criou o Búfalo-Bumbá, manifestação cultural com linguagens artísticas focadas na realidade do povo marajoara/amazônico.

Saudação

O professor Guto Nunes, pesquisador da vida e obra de Mestre Damasceno, encontra-se em Salvaterra. Ele disse que o corpo do compositor saiu de Belém por volta das 7h e chegou na cidade marajoara em torno das 10h30. A Prefeitura de Salvaterra decretou luto oficial pelo falecimento de Damasceno. Do porto até o prédio da Câmara Municipal, onde se realiza o velório, o corpo do artista foi transportado em uma viatura do Corpo de Bombeiros.

Está agendada para o começo da noite desta quarta-feira (27) a saída de um cortejo a partir da Câmara Municipal até a casa onde o mestre morava, na comunidade do Caju. De lá, nesta quinta-feira (28), sairá um novo cortejo até o Cemitério Municipal de São Pedro, onde o corpo de Mestre Damasceno será sepultado.

Damasceno foi diagnosticado em junho com câncer em processo de metástase no pulmão, fígado e rins. Foi, então, internado em Salvaterra, e, em sequência, transferido e hospitalizado em Belém. No caso, nos hospitais Jean Bittar e Ophir Loyola, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva, com quadro de pneumonia e insuficiência renal.

Ainda ontem (26), entre diversas notas oficiais e postagens nas redes sociais relacionadas ao falecimento de Mestre Damasceno, a Prefeitura de Salvaterra manifestou-se assim: "Mestre Damasceno foi um grande guardião da cultura e das tradições do nosso município, deixando um legado de sabedoria, resistência e valorização da identidade marajoara. Sua dedicação e contribuição para a preservação da memória cultural de nosso povo jamais serão esquecidas".