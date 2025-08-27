Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mestre Damasceno é velado em Salvaterra, onde será sepultado nesta quinta (28)

Muita gente acompanha o adeus ao criador do Búfalo-Bumbá que morreu nessa terça (26), em Belém, aos 71 anos de idade, deixando um legado imorredouro à cultura e identidades paraenses

Eduardo Rocha
fonte

Milhares de moradores do Marajó prestam homenagem a Mestre Damasceno, durante a programação de velório e sepultamento do compositor marajoara (Foto: Roberta Brandão)

Moradores de municípios do Arquipélago do Marajó, no norte do Estado do Pará, encontram-se na Cidade de Salvaterra, onde se despedem de Damasceno Gregório dos Santos, o Mestre Damasceno, que morreu na terça-feira (26), aos 71 anos de idade, em Belém. Ele encontrava-se hospitalizado como paciente oncológico e ainda na terça faleceu em decorrência de pneumonia e insuficiência renal. O velório em Salvaterra transcorre desde o começo da tarde, na sede da Câmara Municipal, na PA-154, na Terceira Rua. O sepultamento ocorrerá nesta quinta-feira (28) no Cemitério Municipal São Pedro.

 
Após o velório em Belém, realizado no Museu do Estado do Pará (MEP), desde a tarde de terça-feira (26), o traslado do corpo de Mestre Damasceno começou ainda na manhã desta quarta-feira (27), do Porto do Distrito de Icoaraci em direção a Salvaterra. Damasceno nasceu na comunidade quilombola de Salvá. 

Participam do velório no município marajoara familiares, amigos, admiradodores da obra do mestre e demais habitantes da cidade, que se despedem do cantor, compositor e ativista da cultura popular. Esse ícone da cultura amazônica faleceu no Dia Municipal do Carimbó, dia 26 de agosto. Semelhante ao que ocorreu em Belém, em Salvaterra artistas e público em geral entoam cânticos em homenagem ao mestre, autor de mais de 400 composições musicais e seis álbuns. Ele criou o Búfalo-Bumbá, manifestação cultural com linguagens artísticas focadas na realidade do povo marajoara/amazônico.

Saudação

O professor Guto Nunes, pesquisador da vida e obra de Mestre Damasceno, encontra-se em Salvaterra. Ele disse que o corpo do compositor saiu de Belém por volta das 7h e chegou na cidade marajoara em torno das 10h30. A Prefeitura de Salvaterra decretou luto oficial pelo falecimento de Damasceno. Do porto até o prédio da Câmara Municipal, onde se realiza o velório, o corpo do artista foi transportado em uma viatura do Corpo de Bombeiros. 

Está agendada para o começo da noite desta quarta-feira (27) a saída de um cortejo a partir da Câmara Municipal até a casa onde o mestre morava, na comunidade do Caju. De lá, nesta quinta-feira (28), sairá um novo cortejo até o Cemitério Municipal de São Pedro, onde o corpo de Mestre Damasceno será sepultado.

Damasceno foi diagnosticado em junho com câncer em processo de metástase no pulmão, fígado e rins. Foi, então, internado em Salvaterra, e, em sequência, transferido e hospitalizado em Belém. No caso, nos hospitais Jean Bittar e Ophir Loyola, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva, com quadro de pneumonia e insuficiência renal.

Ainda ontem (26), entre diversas notas oficiais e postagens nas redes sociais relacionadas ao falecimento de Mestre Damasceno, a Prefeitura de Salvaterra manifestou-se assim: "Mestre Damasceno foi um grande guardião da cultura e das tradições do nosso município, deixando um legado de sabedoria, resistência e valorização da identidade marajoara. Sua dedicação e contribuição para a preservação da memória cultural de nosso povo jamais serão esquecidas". 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

velório de mestre damasceno em salvaterra, no marajó
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CONTEMPLADOS

Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 escolhe artistas em 28 categorias

Premiação foi no Theatro da Paz e reuniu artistas de nove estados da Amazônia

26.08.25 21h16

DESPEDIDA

Mestre Damasceno tem despedida com toadas e bois Vaga-lume e Marronzinho

Artista recebeu homenagens em seu velório

26.08.25 18h51

DESPEDIDA

Wanda Monteiro: 'Mestre Damasceno sempre foi um Encantado"

Filha do saudoso escritor Benedicto Monteiro, Wanda foi homenageada juntamente com Mestre Damasceno na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes em Belém

26.08.25 18h29

LUTO

Corpo de mestre Damasceno é velado no Museu do Estado do Pará, em Belém

Artista é o criador do búfalo-bumba e já compôs mais de 400 canções e seis álbuns.

26.08.25 17h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

Demência frontotemporal

Bruce Willis perdeu habilidades de fala, revela esposa

Segundo a mulher, mesmo com a perda gradual da linguagem, a conexão emocional com a família permanece viva

27.08.25 12h13

FAMOSOS

Influenciadora apontada como affair de Zé Felipe assume romance com Luan Pereira

Victoria Miranda foi apontada como affair de Zé Felipe após aparecer em uma festa acompanhada do cantor em Goiânia

27.08.25 9h28

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

SUCESSO

'Pssica' é a segunda série da Netflix em língua não-inglesa mais vista do mundo

A atriz Ademara divulgou a conquista em sua página do instagram. Ela integra o elenco da produção

27.08.25 11h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda