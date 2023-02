Mestre Apolo de Caratateua conta com apoio para tratamento de saúde

O Mestre Apolo de Caratateua, de 77 anos, poeta, cordelista e destacado ativista cultural da ilha de Outeiro, enfrenta problemas de saúde. Atualmente, ele realiza exames na cidade de Fortaleza, no Ceará, onde se prepara para ser submetido a cirurgia. Os amigos realizam uma campanha de arrecadação solidária em prol do tratamento de saúde do mestre.

Autor de 14 livros de cordel e de dois livros tradicionais - “Tributo à Mãe Natureza”, sobre meio ambiente, e “Gapuiando Sonhos na Ilha de Caratateua”, que reúne textos e poemas sobre vários temas -, Mestre Apolo também é um entusiasta ambiental e mantém a Biblioteca Tralhoto Leitor, em própria residência, no bairro de Itaiteua, que realiza várias atividades culturais, de incentivo à leitura e inclusão digital, especialmente entre as crianças.

Pernambucano e gráfico aposentado, radicado no Pará há 30 anos, o Mestre Apolo começou a publicar livros há 20 anos após fazer uma oficina de literatura de cordel que arrebatou a sua criatividade. “Não parei mais”, conta ele, por telefone. “Quando eu trabalhava como gráfico, o meu tempo era muito consumido pelo trabalho”, recorda.

Biblioteca Comunitária Tralhoto Leitor (Facebook)

Há mais de cinco anos, ele fundou a biblioteca, incentivado por Jonas Banhos e Kate Titan, do projeto Barca das Letras, e também do saudoso cordelista Cláudio Cardoso, seu compadre na Academia de Literatura de Cordel. Hoje, o Tralhoto Leitor possui um acervo de mais de 1.500 livros e conta com a parceria de Douglas Nunes e Beatriz Quaresma na realização do monitoramento de leitura e demais atividades.

“O nosso trabalho é para que as crianças possam amar mais a biblioteca, especialmente após a pandemia, que elas ficaram distantes da responsabilidade do estudo e muitas pessoas não tiveram acesso a computador”, conta. A biblioteca dispõe de computador e internet para consulta pública.

“A gente fica gratificado porque vê resposta com as ações. Recebemos as pessoas na biblioteca, principalmente crianças, e também realizamos um trabalho itinerante visitando ruas para promover encontros de leitura e distribuir alguns exemplares. A gente também tem que ir buscar (as crianças) para elas entenderem a biblioteca como grande parceiro para o futuro”, continua o Mestre Apolo.

Biblioteca Comunitária Tralhoto Leitor (Facebook)

Ele informa que o Boi-bumbá Misterioso de Caratateua, foi a atração cultural que sedimentou as bases para o projeto da biblioteca. Mas outros tantos projetos surgiram depois, como o Coral Araçari, que animou o natal das crianças, e atual montagem da horta com o apoio da Fundação Escola Bosque (Funbosque), da Prefeitura de Belém.

Atualmente, a biblioteca conta com o apoio do banco Itaú através da Rede Amazônia Literária, que é filiada à Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias (RNBC).

“A gente tenta fazer uma programação bem dinâmica para agradar as crianças, com brincadeiras e eventos, inclusive, estão organizando o Grito de Carnaval enquanto estou aqui em Fortaleza”, narra o escritor. Além disso, são realizadas oficinas de temas variados, como literatura, cordel e de trabalhos manuais.

“Itaiteua é uma periferia daquela que muita gente nunca teve o contato assíduo com o livro, As pessoas precisam saber que o livro não é tão antipatizado quando foi no passado. Queremos dar o poder delas terem acesso ao livro. O livro expande o nosso pensar, não pode parar de ler”, conclui.

A campanha pela saúde do Mestre Apolo está arrecadando doações via Pix pela chave (91) 98140-9540.