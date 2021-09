Menina cametaense de 10 anos solta a voz e faz sucesso na web

Muitas pessoas sonham em se tornar um sucesso na internet hoje em dia. E a pequena Hellen Suzane, de apenas 10 anos, que mora na localidade de Mendaruçu, no município de Cametá, no nordeste paraense, conseguiu esse feito após seu pai publicar nas redes sociais um vídeo dela cantando em uma comemoração de família. O sucesso foi tão grande que hoje, a jovem já acumula mais de um milhão de visualizações na web.

Helder Honald, pai da criança, postou o vídeo em que ela interpreta o sucesso do cantor Romeu, com participação de Taty Pink, “Antes de ir”, e rapidamente milhares de pessoas passaram a elogiar o enorme talento musical da garotinha. “Princesa, muito sucesso para você! Talento você tem e muito! Deus abençoe. Cametá é terra de grandes talentos", comentou uma usuária na internet. "Canta muito, tem que investir na carreira dela, canta muito bem, parabéns", disse outro. "Nossa que voz linda princesa amei de verdade, amei, amei, linda", comentou um terceiro.

Em Cametá, a criança já é considerada uma celebridade, e em meio a entrevistas e gravações, a pequena tem demonstrado um carisma de gente grande: “Para mim está sendo um sonho e fico muito agradecida por tudo isso, minha vida já mudou bastante, as pessoas me veem na rua e começam a dizer 'olha é a cantora', eu me sinto muito honrada”, disse.

Hellen vem de uma família ribeirinha e carrega no sangue o talento musical, já que sua família é integrada por diversos músicos que atuam há décadas na cena musical cametaense. Seus tios e avós integravam a Banda Caferana Harmonia. Já o pai da criança é cantor da banda Zé Gato. "Quem mais me inspira é o meu pai, mas também gosto de diversos cantores como Bia Cantão, Thiago Costa, Simone e Simaria, Gusttavo Lima, dentre outros”.

Ao resumir suas maiores paixões na vida, Hellen Suzane crava: “Só o que interessa é a música e a minha família”.