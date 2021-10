'Mendigo' é denunciado por postagens homofóbicas

Mais uma vez o humorista Carlos Alberto da Silva, o Carlinhos Mendigo, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo. Desta vez, o ex-integrante do 'Pânico na TV' é acusado de LGBTfobia por conta de publicações nas redes sociais consideradas ofensivas aos homossexuais e aos transgêneros.

Carlinhos fez vários posts em julho, e em um deles dizia que, 'preferia ser órfão do que adotado por uma mulher operada que se passa por homem para ter o privilégio de adotar uma criança'. Em outra publicação, ele escreveu: "Prefiro ser também órfão do que ser criado por um homem operado se passando também por mulher para querer ser mãe. Não existe jamais amor real nisso".

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, na ação, o promotor da Justiça, Fernando Albuquerque Soares de Souza, considera que as afirmações de Mendigo são imbuídas de desprezo e ainda sugerem que os homossexuais e os transgêneros são inferiores, que não deveriam ter o direito de adotar, não sentem amor verdadeiramente e são semelhantes ao demônio. Ele termina a denúncia com um alerta para a sociedade. "Essas afirmações propagam o ódio, incitam a discriminação e induzem ao preconceito e à violação de direitos humanos".