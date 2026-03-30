Mell Pinheiro lança “Meu Hype é Você” e amplia presença no cenário paraense

A cantora Mell Pinheiro lançou o single 'Meu Hype é Você', já disponível nas plataformas digitais. A artista, que mantém sua identidade no brega romântico, combina elementos tradicionais do gênero com uma abordagem contemporânea.

A Mensagem de 'Meu Hype é Você'

A canção apresenta uma fusão do brega raiz com arranjos modernos, trazendo uma letra que aborda relações afetivas atuais. A própria artista, Mell Pinheiro, assina a composição, que retrata um romance nascido de um encontro casual e que evolui para uma relação intensa.

A letra explora a ideia de que "a pessoa amada vira o 'hype' da vida do outro". Segundo Mell Pinheiro, é "alguém que ocupa o primeiro lugar, despertando desejo, entrega e intensidade".

Diálogo com o Público

O lançamento do single, segundo Mell Pinheiro, reflete o constante diálogo com seu público. "Eu percebo que o meu público gosta quando eu gravo músicas românticas, com a pegada do brega raiz, mas com uma roupagem nova", explica a cantora.

A proposta da artista é equilibrar o romantismo característico do gênero com referências e experiências da geração atual, criando uma sonoridade identificável.

Receptividade e Difusão do Single

Definida como um "brega para dançar agarradinho", 'Meu Hype é Você' já registra boa recepção inicial. "A ideia é justamente trazer essa mistura do romantismo clássico com uma linguagem mais atual, que as pessoas se identifiquem e queiram dançar", ressalta Mell Pinheiro.

O single tem sido executado em rádios de Belém e do interior do estado. Além disso, a faixa circula entre DJs e as tradicionais aparelhagens, veículos importantes para a difusão do brega na região.

O Brega como Identidade Cultural Paraense

O brega ocupa um papel central na cultura musical paraense, sendo um dos principais elementos de identidade sonora do estado. O gênero está presente em festas populares, rádios e nas tradicionais aparelhagens.

Consolidado como expressão cultural das periferias urbanas, o brega dialoga diretamente com o cotidiano e as vivências do público. Ao longo dos anos, o gênero incorporou novas influências e linguagens, mantendo-se em renovação sem perder suas características.

Projeções da Artista

Com o novo trabalho, Mell Pinheiro projeta ampliar o alcance de sua produção artística. "Esse lançamento é mais um passo importante para levar o meu trabalho a mais pessoas, mantendo a identidade e o sentimento que o brega carrega", declara a cantora.

Trajetória de Mell Pinheiro

Mell Pinheiro é cantora, compositora e jornalista. Ela atua profissionalmente na música há oito anos, destacando-se no cenário paraense.

"A música sempre fez parte da minha vida, comecei cantando na igreja e depois segui o caminho do brega, que é uma paixão", comenta a artista. Suas produções estão disponíveis nas principais plataformas digitais.