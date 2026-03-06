'Melania' tem data definida para chegar ao Prime Video

Melania, documentário sobre a primeira-dama dos Estados Unidos, chega na próxima segunda-feira, 9, no Prime Video.

Lançado originalmente nos cinemas em 30 de janeiro, o documentário arrecadou US$ 16,6 milhões ao redor do mundo. O trabalho narra o período anterior à posse presidencial de Donald Trump voltando 20 dias.

O documentário aborda todo o trabalho que antecedeu o evento.

"A história começa a se desenrolar durante os 20 dias da minha vida que antecedem a posse presidencial nos EUA", disse Melania Trump. "Pela primeira vez, o público global é convidado a ir aos cinemas para testemunhar o desenrolar deste capítulo crucial - um olhar íntimo e sem filtros sobre minha trajetória, desde a família e os negócios até a filantropia, em minha extraordinária jornada para me tornar a primeira-dama dos Estados Unidos da América".