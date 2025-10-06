Meghan Markle aparece quase trocando um beijo com o estilista Pierpaolo Piccioli

No último sábado, 4, a atriz e duquesa Meghan Markle compareceu ao desfile da Balenciaga, na Paris Fashion Week. No evento, ela protagonizou uma situação visivelmente constrangedora ao se encontrar com o estilista italiano Pierpaolo Piccioli, diretor criativo da grife.

Os dois se cumprimentaram com beijinhos e, neste momento, se atrapalharam e quase se beijam na boca. Em seguida, a mulher do príncipe Harry e o estilista posaram para fotos e, ao fim, se despediram com beijinhos no rosto, desta vez, sem atropelos.

Os internautas, claro, não perdoaram. Em um dos vídeos postados nas redes sociais, um comentou: "Isso foi completamente constrangedor". "Os dois ficaram extremamente constrangidos", comentou outro internauta.