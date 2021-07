Dado Dolabella pede desculpa em post de Luana Piovani

Luana Piovani desabafou em seu perfil no instagram, sobre a repercussão do caso de agressão do DJ Ivis contra Pamella Holanda. A atriz que já sofreu agressão física do ator Dado Dolabella quando os dois namoravam em 2008, se diz feliz em ver o movimento das mulheres se unindo contra esse tipo de situação. "Fico feliz em ver as mulheres se unindo e denunciando, pois quando eu fui agredida, não tinha campanha nem 'insta', o agressor, 6 meses depois ganhou reality e as mulheres diziam 'vem bater em mim'. As mulheres já me envergonharam e pioraram minha situação [...] suspiro aliviada em ver que uma mudança está acontecendo', Luana publicou.

Dado Dolabella decidiu falar sobre o assunto, publicando sua resposta em seu perfil no instagram. "Foi o que me fez ser quem eu sou hoje. Somos frutos dos nossos erros e acertos, mas principalmente daquilo que fazemos com nossos erros [...] me envergonho muito, perdi a cabeça", disse o ator.

Os dois viveram um relacionamento de quase 3 anos, e se separaram quando Luana acusou o ator de tê-la agredido em uma festa.

Dado termina pedindo perdão à Luana: "Sinto muito! Me perdoe! Eu te amo! Sou grato!"