MC Guimê revela que está solteiro após boatos envolvendo influenciadora digital

MC Guimê está solteiro. O cantor de 31 anos usou as redes sociais para esclarecer qualquer dúvida. A manifestação do funkeiro ocorreu na última quinta-feira (21), após surgirem boatos de que estaria namorando.

Nos stories do Instagram, onde é seguido por mais de 10 milhões de fãs, MC Guimê avisou que está solteiro. "Não estou namorando com ninguém, pessoal. Aliás, adoraria, mas estou solteiro, é isso. Tchau e beijo", avisou o ex-BBB.

VEJA MAIS

MC Guimê teve o nome associado nos últimos dias à digital influencer Laura Suede, famosa pelos vídeos no TikTok. As primeiras notícias de um envolvimento entre MC Guimê e Laura Suede começaram a aparecer na imprensa em outubro. Nenhum dos dois se manifestou sobre o assunto, o que acabou alimentando ainda mais os boatos de um affair.

O aumento do assédio fez com que Laura trancasse o perfil no Instagram. Na internet, a loira ficou conhecida por fazer vídeos mostrando sua beleza, registros de shows e brincadeiras com filtros engraçados.