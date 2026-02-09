MC Carol tem carro roubado por bandidos armados com fuzis a caminho de show

A cantora MC Carol foi assaltada na madrugada desta segunda-feira, 9, enquanto se dirigia para um show em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Em um relato publicado em seu perfil no Instagram, a funkeira deu mais detalhes do roubo.

"Estava indo fazer um show e, por volta de 00h10, um carro entrou na nossa frente. Uns quatro caras de fuzil levaram o meu carro e tudo o que tinha dentro", revelou a artista em vídeo. Assista:

"Eu pedi para, pelo menos, deixarem um telefone com a gente para conseguirmos ir embora dali", afirmou a cantora, visivelmente emocionada. Com a cabeça, MC Carol fez um sinal de "não", sinalizando que os bandidos não deixaram as vítimas com celular.

"Xingaram a gente, foram muito agressivos. Deixaram a gente na chuva, no escuro e em frente a uma comunidade chamada Brejal", contou a funkeira. Ainda na publicação, ela pede que, caso alguém tenha visto seu carro, entre em contato com sua equipe.

"Por enquanto, estou sem celular e minha equipe está atualizando as informações por aqui. Se receberem qualquer mensagem solicitando Pix ou algo do tipo, NÃO SOU EU!", finalizou.