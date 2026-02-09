Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

MC Carol tem carro roubado por bandidos armados com fuzis a caminho de show

'Se receberem qualquer mensagem solicitando Pix ou algo do tipo, NÃO SOU EU!", alertou

Estadão Conteúdo
fonte

"Quebraram meu coração de pedra", escreveu MC Carol no Twitter (Facebook)

A cantora MC Carol foi assaltada na madrugada desta segunda-feira, 9, enquanto se dirigia para um show em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Em um relato publicado em seu perfil no Instagram, a funkeira deu mais detalhes do roubo.

"Estava indo fazer um show e, por volta de 00h10, um carro entrou na nossa frente. Uns quatro caras de fuzil levaram o meu carro e tudo o que tinha dentro", revelou a artista em vídeo. Assista:

"Eu pedi para, pelo menos, deixarem um telefone com a gente para conseguirmos ir embora dali", afirmou a cantora, visivelmente emocionada. Com a cabeça, MC Carol fez um sinal de "não", sinalizando que os bandidos não deixaram as vítimas com celular.

"Xingaram a gente, foram muito agressivos. Deixaram a gente na chuva, no escuro e em frente a uma comunidade chamada Brejal", contou a funkeira. Ainda na publicação, ela pede que, caso alguém tenha visto seu carro, entre em contato com sua equipe.

"Por enquanto, estou sem celular e minha equipe está atualizando as informações por aqui. Se receberem qualquer mensagem solicitando Pix ou algo do tipo, NÃO SOU EU!", finalizou.

