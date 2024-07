MC Cabelinho revela trauma depois de pagar por sexo

MC Cabelinho revelou no podcast Podcopah que ficou traumatizado após pagar para fazer sexo com uma garota de programa, numa região do Rio de Janeiro famosa pelo entretenimento adulto.

Durante a entrevista, conduzida por Casimiro Miguel e Chico Moedas, na Cazé TV, ele compartilhou a experiência e contou que, após ter pago pelo programa, o encontro acabou não ocorrendo como ele esperava. "Eu c**i ela malzão”, disse, ao relembrar a situação.

“Eu tava bebendo uma com uns amigos e resolvemos ir na Vila Mimosa. Com todo respeito a quem trabalha na Vila Mimosa, mas o lugar fede pra c***lho. Entrei e falei pra pu*a: ‘Quero você’. Cara, vou ser cancelado”, declarou aos risos.

Casimiro tentou acalmar o cantor, afirmando que não havia motivo para vergonha. "Não precisa [ficar com vergonha]. É a profissão dela", disse o apresentador. Cabelinho continuou: "Eu falei: ‘Quero você. Você é uma preta bonita’". O youtuber completou: "Você foi galanteador".

A situação tomou um rumo inesperado quando a profissional demonstrou não gostar da abordagem. "Aí ela falou pra eu não ir de 'amorzinho' não. ‘Mete essa p***a, go** e mete o pé logo’", lembrou MC Cabelinho, arrancando risadas dos outros convidados, Igão e Mítico, do Podpah.

"Vocês estão rindo?", questionou o artista. "Ela colocou pressão", pontuou Igão. "Eu c*** ela malzão. Meu coração ficou quebrado", garantiu o cantor. Ele prosseguiu: "A partir daquele dia eu fiquei naquele pique, me revoltei". Casimiro observou: "Foi sem amor".

No final, o funkeiro explicou que nunca mais voltou a um prostíbulo. "Nunca mais eu fui num puteiro, não. Fiquei com trauma", ressaltou. MC Cabelinho ainda aproveitou para provocar o ex de Luísa Sonza, deixando Chico Moedas visivelmente desconfortável. "Maior perrengue, né não, Chico?", encerrou o cantor.