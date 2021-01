Mayra Cardi relata falta de ar e perda de memória por conta da Covid

A digital influencer Mayra Cardi foi diagnosticada com Covid-19 no início da semana e relatou nesta sexta-feira (8), pelo stories do Instagram, o que definiu como o pior sintoma desde que começou a manifestar a doença.

"Vou contar como está sendo a minha experiência. Não significa que todo mundo é igual, como já foi falado, cada um é diferente. Mas existem algumas coisas em comum", declarou.

A ex-BBB relatou o que, para ela, foi o sintoma mais estranho: "A gente fica avoada, aérea, com a sensação de como se você não estivesse nesse planeta. E você esquece das coisas. Eu esqueço mesmo. Tipo, sobre alguma pessoa que faz parte da minha rotina, não lembro, demora pra vir, é bizarro", narrou. Mas esclareceu que os lapsos são passageiros: “A lembrança volta, graças a Deus".

Nos stories ela também falou sobre outro sintoma atribuído à Covid: a falta de ar. "Essa coisa da respiração, eu achava que ia faltando ar aos pouquinhos e você não ia conseguindo respirar. Comigo não foi assim. Na verdade, cansa, você sente uma falta de ar no sentido de estar muito cansado, como quando você corre, faz muitos exercícios", disse ela.

E deu um exemplo desses episódios: "Estava mexendo no telefone, bem tranquila, de repente meu ar não veio. Não é que ele faltou, ele não aconteceu, foram segundos, mas segundos horríveis, tipo uma apneia do sono. Achei até que era coisa da minha cabeça, crise de pânico. Falei com minha fisioterapeuta e ela falou que é assim mesmo, por isso que é uma doença silenciosa. Que você está bem e, de repente, não está mais".