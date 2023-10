Matheus Ceará retorna aos palcos de Belém com show de comédia ‘Vocês Pedem e Eu Conto’

O humorista e ator Matheus Lourenço de Souza Martone, mais conhecido por seu nome artístico Matheus Ceará, está prestes a fazer seu retorno aos palcos em Belém. Com 39 anos de idade, o comediante apresentará seu novo show de comédia, intitulado “Vocês Pedem e Eu Conto”, no auditório do hotel Grand Mercure, no bairro de Nazaré, na noite deste sábado, 14, a partir das 19h. Os ingressos para o evento estão disponíveis para compra on-line no site IngressoSA.com.

VEJA MAIS

Esta apresentação na capital paraense, que estava originalmente agendada para junho, precisou ser adiada devido a problemas de saúde enfrentados por Matheus Ceará. O afastamento foi anunciado pela assessoria do artista, que informou, na época, que era temporário e que o estado de saúde do humorista não era grave. Após um período de recuperação e cuidados com a saúde mental, o humorista está ansioso para retomar as apresentações e encontrar seu público.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o comediante cearense falou sobre seu trabalho e a expectativa para o show na cidade de Belém. “O nome do meu show é ‘Vocês Pedem, Eu Conto’, já estamos rodando com ele há dois anos. E para o ano que vem vai ter show de novo”, adiantou.

Para esse novo espetáculo, Matheus promete trazer o público de volta às origens do artista, com a reaparição do personagem Matheus Ceará, incluindo sua característica vestimenta típica do caipira nordestino. O humorista criou o roteiro do show, abordando temas comuns à comédia, e, como o próprio nome da apresentação sugere, é permitido que a plateia participe ativamente, fazendo pedidos de piadas favoritas.

“No meu show me pedem muito a minha piada do oito infinito, essa eu preciso contar sempre. Mas basicamente, minha apresentação é feita pelo público, o que eles pedem, os temas das piadas, eu vou contando”, reitero sobre a dinâmica que possui dentro do palcos.

Questionado sobre a relação que possui com a cidade de Belém, Matheus Ceará diz nutrir um profundo carinho pela capital paraense. Além disso, disse estar animado para a apresentação que realizará.

“Já estive em Belém outras vezes. E sempre fui muito bem recebido. Gostei tanto que trouxe minha família também e vamos passar uns dias passeando pela cidade”, afirmou o comediante.

O humorista declarou se sentir em casa quando chega em Belém, declarando que se sente “muito bem” quando está de estadia pela cidade. “Gosto das pessoas, do espaço, é um lugar que me sinto em casa”, acrescentou.

Sobre a expectativa para o show, Matheus definiu que são as “melhores possíveis”, e que não ver a hora de “encontrar o povo de Belém”, que o “diverte muito”. “Estou animado”, declarou.

Carreira

Matheus Ceará é natural de Fortaleza (CE), mas mudou para o interior de São Paulo quando ainda era criança, aos oito anos de idade. Quando pequeno, costumava imitar amigos e professores do colégio, já demonstrando possuir a veia humorística.

Nas redes sociais, o comediante tem mais de 5 mil seguidores, onde compartilha trechos de sua rotina, apresentações e as participações nos programas de TV. Antes de anunciar que iria se afastar dos palcos, Matheus estava com uma agenda lotada de shows agendados pelo país. Um deles, inclusive, em Belém do Pará, no dia 23 de junho.

Além de sua carreira no stand-up comedy, Matheus Ceará é um nome bastante conhecido na televisão, atuando no programa “A Praça É Nossa”, no SBT, há cinco anos. Em sua trajetória na comédia, também consta o primeiro lugar no quadro “Quem Chega Lá”, do Programa do Faustão, exibido na TV Globo, em 2010. Ele também costuma se apresentar em shows solos com seu personagem.

Agora, o humorista está retornando aos palcos, e os fãs têm a oportunidade de continuar acompanhando seu carisma pelos cantos do país e mundo afora, já que Matheus se prepara para fazer em novembro e dezembro apresentações internacionais, como por exemplo, na França, Londres, Canadá e Portugal.

Serviço

Show “Vocês Pedem e Eu Conto”, de Matheus Ceará

Data: no sábado, 14 de outubro;

Horário: às 19h;

Local: auditório do hotel Grand Mercure, no bairro de Nazaré, em Belém.