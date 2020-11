Matheus Ceará leva o humor do teatro para as casas dos brasileiros

Neste sábado (14), um espetáculo diferente vai invadir as casas do Brasil: o humorista Matheus Ceará fará sua estreia nacional com uma apresentação no 11º Circuito Banestes de Teatro - edição especial on-line. A partir das 20h, o espetáculo "LaiveM Ele Com Graça" será transmitido ao vivo nos canais de Matheus e WE Produções, no YouTube e Facebook.

Diretamente da casa de Matheus Ceará, a comédia ainda terá participação especial de artistas capixabas e interpretação em Libras. A novidade do espetáculo é que o personagem da Praça é Nossa, sairá da Praça (TV) e irá para casa (no Teatro).

Uma das histórias contadas na Praça ganhará forma no teatro: a presença do seu avô, o Sr Antenor. O personagem sempre citado na televisão, agora será mostrado ao vivo, interpretado pelo ator capixaba Fábio Flores.

Além do avô, o espetáculo terá participação de uma atriz convidada que fará o papel de vizinha, amiga e ajudante nos serviços domésticos. O espetáculo “LaiveM Ele Com Graça” tem direção de produção de Bruna Dornellas e Wesley Telles.

No palco, a casa cênica em que o espetáculo se passa, feita especialmente para o espetáculo, terá uma estrutura com iluminação e jogos de câmeras para melhor interação com o público, já que o teatro estará vazio.

Durante o espetáculo, os telespectadores também poderão fazer doações para o projeto SOS Graxa ES, movimento em prol de profissionais dos bastidores de eventos. A live também ficará disponível pelo período de um mês no Youtube da WB Produções.

Após o fim da apresentação, o público de casa também poderá participar de um bate-papo com os artistas. Em uma live especial, Matheus Ceará conversa com Fábio Flores, falando sobre “Humor na internet”. O público poderá participar enviando perguntas.

Sobre o artista

Matheus Martone nasceu em Fortaleza, no Ceará, e aos oito anos de idade mudou-se para o interior de São Paulo, onde ganhou o apelido “Matheus Ceará”. Já nessa época começou a fazer humor, imitando os amigos e professores da escola.

Em 2010, já como Matheus Ceará, venceu o quadro “Quem chega lá”, do “Domingão do Faustão”. Há cerca de dez anos, é um dos personagens do humorístico “A Praça é Nossa”.

“Socano a Bucha” foi o primeiro show que rodou por todo o Brasil em 2015, com sessões lotadas. Em 2016, criou o show “Inédito Para Quem Nunca Viu”, outro grande sucesso, com o qual fez turnê pelo país, e que deu origem ao primeiro livro de sua carreira, lançado em 2017. O show também entrou no catálogo da Netflix, onde permaneceu por alguns anos.

Seus shows mais recentes foram “A Inocência está Perdida”, “De Cara Limpa e Boca Suja”, “Papai é Uma Piada”. Atualmente ele apresenta um espetáculo de stand up, com histórias de casais e o quadro sucesso na internet “Vocês Pedem e Eu Conto”.