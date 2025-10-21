Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mateus Solano se pronuncia sobre polêmica do 'tapa' em celular: 'tenho provas que fui um ninja'

O ator contou que, durante a cena, agiu como "um trombadinha", pegando rapidamente o celular e o colocou debaixo da poltrona, sem interromper o espetáculo.

Estadão Conteúdo
fonte

Mateus Solano (Instagram @mateusolanooficial)

Mateus Solano causou polêmica na última semana, após dar um tapa no celular de uma pessoa que o filmava durante a apresentação da peça O Figurante, em Santa Rosa (RS). Nesta terça-feira, 21, nos Stories do Instagram, o ator resolveu se pronunciar sobre o episódio, esclarecendo o que realmente aconteceu.

Ele começou destacando a importância da repercussão. "Achei o máximo a gente poder, através dessa polêmica, levantar um pouco essa questão da falta de educação do público. O limite do público, o limite de quem tá no palco."

O ator contou que, durante a cena, agiu como "um trombadinha", pegando rapidamente o celular e o colocou debaixo da poltrona, sem interromper o espetáculo.

"Não dei tapa em ninguém, nem no celular. Eu apenas furtei o celular e joguei debaixo da poltrona", explicou.

Segundo ele, a apresentação estava sendo filmada naquele dia, para o diretor do espetáculo, que mora em Portugal. "Justamente no dia do 'tapa', a gente estava filmando. Portanto, eu tenho provas que fui um ninja. Consegui não parar o espetáculo, tirar o celular que estava me atrapalhando e causar essa polêmica muito importante", disse bem-humorado.

Por fim, o ator ressaltou que a luz do celular e a falta de atenção do público prejudicam quem está em cena. "O teatro não é captável. É um momento único", concluiu.

A polêmica

O vídeo do episódio, que aconteceu no dia 14, uma terça, se espalhou rapidamente pela internet. Enquanto alguns usuários defenderam a reação do ator, argumentando que o uso de celulares durante peças é uma falta de respeito, outros criticaram a suposta agressividade da atitude, classificando-a como "comunicação violenta".

Após a repercussão, a assessoria de Solano reforçou em nota enviada ao Estadão que o público é orientado diversas vezes, antes do início de cada sessão, a desligar os aparelhos eletrônicos. "Os celulares atrapalham, e muito, a quem está no palco e a quem está à volta", diz o comunicado. A equipe também explicou que, na cena em questão, o personagem interage com o público e recolhe objetos de forma lúdica como parte da dramaturgia.

O Figurante é o primeiro monólogo da carreira de Mateus Solano. Com direção de Miguel Thiré e texto assinado pelo ator em parceria com Thiré e Isabel Teixeira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TEATRO

MATEUS SOLANO

CELULAR

TAPA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Festival transforma o centro histórico da Pérola do Caeté em palco cultural

3ª edição do Circuito Cultural Mapping no Caeté terá encontro entre arte, comunidade e território

21.10.25 15h46

IGURARIA 🍴

VÍDEO: Influenciadora paraense viraliza ao ensinar preparo de mucura assada com açaí

Lia Mendonça explicou no post que consumo do animal faz parte da subsistência de comunidades ribeirinhas

20.10.25 21h47

EXPECTATIVA

Joélly de ‘Três Graças’: vídeo de Alana Cabral recebendo notícia da aprovação do papel viraliza

Atriz publicou o vídeo em julho mostrando os bastidores do segundo teste para interpretar a personagem

20.10.25 21h19

EDUCAÇÃO

Gil do Vigor celebra o sucesso da 3ª edição do 'Aulão do Vigor' e missão de transformar vidas

O intensivão gratuito mobilizou 600 estudantes em Olinda em preparação para o ENEM

20.10.25 17h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

'A FAZENDA 17'

Volume nos shorts de Shia vira assunto na web após ele treinar com Michelle em 'A Fazenda'

No domingo (19), os dois revelaram para os colegas de confinamento que estão vivendo um romance dentro do programa

20.10.25 18h21

FESTIVAL

O que é o Global Citizen? Entenda como funciona o festival que será realizado em Belém

Festival Global Citizen: Amazônia será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro, com shows gratuitos de artistas como Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge e Chris Martin

21.10.25 8h00

SORTEIO

Grupo Liberal sorteará 200 ingressos para Global Citizen Festival: Amazônia

Parceria com o festival internacional prevê distribuição nas plataformas digitais e canais do Grupo

20.10.25 21h11

EVENTO NA AMAZÔNIA

Global Citizen Festival: veja as atrações, onde assistir e como garantir ingressos gratuitos

O evento, que antecede a COP 30, será realizado no Mangueirão, em Belém, e contará com shows de Anitta, Gaby Amarantos, Seu Jorge, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay; saiba tudo

15.10.25 19h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda