Mateus Solano se pronuncia sobre polêmica do 'tapa' em celular: 'tenho provas que fui um ninja'

Mateus Solano causou polêmica na última semana, após dar um tapa no celular de uma pessoa que o filmava durante a apresentação da peça O Figurante, em Santa Rosa (RS). Nesta terça-feira, 21, nos Stories do Instagram, o ator resolveu se pronunciar sobre o episódio, esclarecendo o que realmente aconteceu.

Ele começou destacando a importância da repercussão. "Achei o máximo a gente poder, através dessa polêmica, levantar um pouco essa questão da falta de educação do público. O limite do público, o limite de quem tá no palco."

O ator contou que, durante a cena, agiu como "um trombadinha", pegando rapidamente o celular e o colocou debaixo da poltrona, sem interromper o espetáculo.

"Não dei tapa em ninguém, nem no celular. Eu apenas furtei o celular e joguei debaixo da poltrona", explicou.

Segundo ele, a apresentação estava sendo filmada naquele dia, para o diretor do espetáculo, que mora em Portugal. "Justamente no dia do 'tapa', a gente estava filmando. Portanto, eu tenho provas que fui um ninja. Consegui não parar o espetáculo, tirar o celular que estava me atrapalhando e causar essa polêmica muito importante", disse bem-humorado.

Por fim, o ator ressaltou que a luz do celular e a falta de atenção do público prejudicam quem está em cena. "O teatro não é captável. É um momento único", concluiu.

A polêmica

O vídeo do episódio, que aconteceu no dia 14, uma terça, se espalhou rapidamente pela internet. Enquanto alguns usuários defenderam a reação do ator, argumentando que o uso de celulares durante peças é uma falta de respeito, outros criticaram a suposta agressividade da atitude, classificando-a como "comunicação violenta".

Após a repercussão, a assessoria de Solano reforçou em nota enviada ao Estadão que o público é orientado diversas vezes, antes do início de cada sessão, a desligar os aparelhos eletrônicos. "Os celulares atrapalham, e muito, a quem está no palco e a quem está à volta", diz o comunicado. A equipe também explicou que, na cena em questão, o personagem interage com o público e recolhe objetos de forma lúdica como parte da dramaturgia.

O Figurante é o primeiro monólogo da carreira de Mateus Solano. Com direção de Miguel Thiré e texto assinado pelo ator em parceria com Thiré e Isabel Teixeira.