Mateus Moura leva show “Aqui Agora” para o palco do Teatro Waldemar Henrique

Guitarra, baixo e bateria; banjo, percussão, sopros e vozes. Formatos diversos, conhecidos dos palcos e feiras do Pará, mas que ganham novos significados sob a direção de Mateus Moura, artista que há 10 anos está na cena artística de Belém caminhando em trilhas do teatro, do cinema e da música. Seu novo show, “Aqui Agora”, é o resultado da experimentação cênica que lhe permeia a estrada e o coloca como maestro num espetáculo de cores, risos, poesias e muitos ritmos. É a Tropicália da Marambaia pedindo passagem. O espetáculo ocorre nesta quinta-feira, 09, às 20h, no Teatro Waldemar Henrique.

Quando iniciou a carreira musical na banda, Mateus já destacava a crítica pelo riso, a galhofa e até o cinismo, numa mistura de quem compõe com sentimento, mas também sabe – e tem vivência – das agruras do cotidiano de quem vive na várzea. Em sua trajetória de violeiro, ele visitou cidades Amazônia adentro e Latino América afora. Partilhou e trocou vivências que hoje se colocam de forma inteligente e sem arrogância no palco, mas com a certeza de quem tem não apenas o que mostrar ou dizer, mas de quem sabe instigar e servir um amadurecer.

Depois de passar pelo Les Rita Pavone, Mateus teve sua estreia solo com o EP e show “Com Licença”, e do projeto do grupo “Manto”. Este “Aqui Agora” é o resultado não apenas do processo de maturação de seu fazer artístico musical, mas também um manifesto para manter viva a arte que do palco, do teatro show que nos surpreende, envolve e anima.

Em 16 canções e pouco mais de uma hora de show, “Aqui Agora” traz o carimbó pau e corda, o rock e até o bolero numa versão gostosa e bem paraense de “Quizás”, além de outras experimentações repletas de referência que passam por Buscapé Blues, Itamar Assumpção, Tom Zé, Leona, Tim Maia, Chico César, Raul Seixas e Chico Braga, acompanhado por uma banda madura e tão eclética quanto ele. Nas palavras do próprio Mateus, "desde que eu comecei a compor, em 2010, eu tenho devaneado diferentes projetos musicais. Com o tempo eu vou entendendo que canções pertencem a qual projeto. E vou tentando materializar cada projeto a partir das possibilidades que a realidade me dá. Lógico, sempre cavando, sempre buscando. O Aqui Agora já tem uns 5 anos que tento reunir uma galera para fazer. Aos poucos foi rolando. Otânia e Larissa já me acompanham desde o projeto anterior, então foi só uma transição".

Além das já citadas Otânia Freire (voz e maracas) e Larissa Mê (percussão e voz), o show Aqui Agora também conta com Pedro Imbiriba (no baixo), Reiner (na guitarra), Isaac Santos (nos sopros), Ismael Rodrigues (na batera), Vickamiaba (no curimbó) e Kamundongo düMangue (no banjo).

Estar com Mateus “Aqui Agora” é vivenciar os frutos de suas errâncias e afirmações a partir da poética de quem se encontra nas encruzilhadas musicais e da arte.

SERVIÇO

SHOW AQUI AGORA de Mateus Moura

Quinta-feira, 09 de novembro de 2023

Teatro Waldemar Henrique, 20h

Ingresso: 20 (com meia entrada)

Vendas antecipadas pelo pix cinemateusmoura@gmail.com (só apresentar o comprovante com identidade no guichê, no dia)