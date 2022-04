Manto inicia turnê de seu álbum em show na noite deste sábado, 9, em Belém

O Manto prepara o solo do palco para uma abertura de caminhos do ano de 2022, com uma apresentação neste sábado, 9. O show celebra um ano de lançamento do single “Fio da Lua”, em um movimento de desejo para que os sons da banda ecoem ainda mais. A festa será no Realejo (Av. Alcindo Cacela, 699), às 21h, e a noite terá ainda a participação de Iris da Selva e discotecagem do DJ Sidou.

Mateus Moura, um dos integrantes do Manto, fala que essa vontade de reencontrar o público é grande, e chega num momento de celebração. “Depois de cinco anos de pesquisa para construção do álbum, chegou o momento do Manto entrar valendo na turnê de lançamento desse primeiro trabalho. Ele foi finalizado durante o lockdown, então essa vontade de trocar com o público só se intensifica”, descreve.

O Manto celebra o seu single mais recente, “Fio da Lua”, em um show que também marca o início da turnê do álbum homônimo, já que faixas inéditas estarão no repertório junto a algumas inéditas.

“O repertório do show é o álbum, com algumas inéditas, que estamos começando a trabalhar. Mas tudo dentro da atmosfera estética que construímos pro trabalho fonográfico. O que o público pode esperar é esse reencontro, ao vivo, com tudo que esse ao vivo traz”, adianta Moura.

O retorno ao palco também marca para o Manto o início de uma série de shows onde planejam compartilhar os espaços. Neste sábado, eles dividem o palco com Iris da Selva.

“Queremos produzir eventos esse ano em parceria com artistas que dialogam diretamente com o nosso trabalho, onde há essa admiração mútua, essa vontade de dividir o palco. A ideia é fazermos os dois shows, com tudo que eles merecem e participações, um no show do outro”, adianta Mateus.

Iris da Selva, artista solo de Icoaraci, lançou em 2020 o EP "Das Águas Desse Rio", onde se propõe a traduzir de forma pessoal uma conexão entre o lundu e o carimbó. Bebendo nas mesmas fontes, o Manto lançou um álbum homônimo em 2021, e uma das faixas do trabalho é “Fio da Lua”, onde a banda dialoga de forma mais íntima com o trabalho de Iris.

O projeto deve continuar com outros convidados no futuro. O próximo será com o Carimbó Cobra Venenosa, e Mateus Moura conta que já planejam colaborar também com O Cinza também, Velhos Cabanos e Les Rita Pavone.

Agende-se:

Show com Manto, Iris da Selva e Dj Sidou

Sábado, às 21h

Local: Realejo (Av. Alcindo Cacela, 699