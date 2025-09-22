Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mateus Moura estreia turnê do álbum ‘A Imitação do Vento’ nesta sexta (26) em Castanhal

Além do show, o projeto inclui oficinas de iniciação musical em Belém, Benevides, Castanhal e Ilha de Cotijuba

Laura Serejo
fonte

Sonyra Bandeira, Mateus Moura e Pedro Imbiriba, respectivamente. (Foto: João Urubu | Divulgação)

O músico, compositor e pesquisador Mateus Moura apresenta ao vivo seu mais recente álbum, “A Imitação do Vento”, em Castanhal, integrando o projeto de circulação musical e formação artística selecionado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB-PA). A estreia da turnê acontece no dia 26 de setembro, às 20h, no Sesc Castanhal, marcando o início de uma jornada cultural que percorrerá diferentes cidades do Pará.

VEJA MAIS

image Mateus Moura lança 'A Imitação do Vento' no Teatro Waldemar Henrique neste sábado (03/05)
O álbum vem a público após cinco anos de trabalho independente do artista

image 'Na Ilharga do Samba', Mateus Moura e Rafael Pavone lançam EP em show no Sesc Ver-o-Peso
Os compositores trazem ao público canções em parceria e individuais compostas ao longo dos anos

image Mateus Moura e mais 20 artistas lançam música em homenagem ao mestre Chico Braga; ouça
Homenagem marca o quinto ano sem o grande representante da cultura paraense de Algodoal

Idealizado por Mateus Moura, o projeto tem como objetivo ampliar o diálogo entre a música contemporânea e os diversos territórios culturais do estado. “É a primeira vez que vou ter a possibilidade de não apenas lançar um disco, mas levá-lo a outros lugares”, afirma o músico. Ele destaca que muitos projetos independentes em Belém têm vida curta devido à falta de circulação, e a turnê promete proporcionar uma experiência direta com novos públicos, permitindo que as canções amadureçam em contato real com a plateia.

Além do show, o projeto inclui oficinas de iniciação musical em Belém, Benevides, Castanhal e Ilha de Cotijuba. “Queremos fazer da arte um campo de trocas, unindo experiências, afetos e saberes diversos”, explica Mateus, ressaltando o caráter pedagógico e comunitário da iniciativa.

O show contará com Mateus Moura na voz, violão e maraca, acompanhado de Sonyra Bandeira (flauta, voz e matraca) e Pedro Imbiriba (violão, bandolim, baixo e voz). A turnê seguirá por diferentes territórios culturais do Pará, incluindo a Ilha de Cotijuba (18/10), Benevides (29/11) e encerrando em Belém (05/12), levando o novo álbum a um público diversificado e promovendo o intercâmbio cultural entre artistas e comunidades.

“A Imitação do Vento”: música, poesia e cinema

Doutorando em Artes pela UFPA, Mateus traz no álbum sua face mais íntima, resultado de cinco anos de processo independente. Gravado no estúdio Guamundo, em parceria com Renato Torres, o trabalho apresenta arranjos minimalistas que dão espaço ao silêncio, refletindo a leveza e a força do vento amazônico. “Quis trazer a sofisticação da simplicidade, onde cada detalhe se sobressai. O silêncio também é música”, comenta.

A trajetória de Mateus inclui experiências no audiovisual, trilhas para teatro e participação em projetos como Les Rita Pavone e Manto, explorando ritmos e mitologias amazônicas. Em 2020, lançou o single “Manhãzinha” em parceria com Lariza, seguido pelos EPs “Imitação do Vento – Cap. 1” (2022) e Cap. 2 (2024), culminando no álbum completo de 2025, distribuído internacionalmente pelo selo Cantores del Mundo.

O músico descreve sua obra como cinematográfica e enraizada na cultura popular, comparando o estúdio de gravação a um set de filmagem, onde cada músico é um personagem. Também homenageia mestres da cultura amazônica, como Chico Braga, referência do carimbó. “Ser artista é um estado de espírito, uma relação de reverência com a natureza e com a vida”, destaca.

Serviço: Show e oficina em Castanhal

Show “A Imitação do Vento”:

  • 26/09, às 20h, Sesc Castanhal – Av. Barão do Rio Branco, 1823.

Oficina “A Natureza do Som”:

  • 27/09, às 9h, Comunidade da Paz – Rua 1º de Maio, bairro Pirapora, com Sonyra Bandeira.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FÃ MIRIM

Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy

Segundo a mãe, Maria Heloísa já demonstra interesse pela música desde pequena

23.09.25 9h00

FAMOSOS

'Se eu não tivesse gravação, ficaria mais 1 semana', diz Bruno Matos sobre visita a Belém

Criador da personagem Blogueirinha compartilhou um álbum no Instagram mostrando sua passagem pela capital paraense

22.09.25 20h25

POLÊMICA

Bruna Biancardi rebate Virginia Fonseca sobre ligação a Neymar e diz que já foi desrespeitada

Bruna nega versão de Virginia sobre orientação para falar diretamente com ela

22.09.25 20h05

VITÓRIA

Sairé 2025: Boto Cor de Rosa é campeão com enredo que exalta tradição ribeirinha

Apuração no Lago dos Botos confirmou a vitória com 473 pontos em uma disputa marcada por emoção

22.09.25 18h35

MAIS LIDAS EM CULTURA

FÃ MIRIM

Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy

Segundo a mãe, Maria Heloísa já demonstra interesse pela música desde pequena

23.09.25 9h00

SEXO E PODER

Do pornô e do crime: criadora de conteúdo adulto lavava dinheiro para facção

Segundo as investigações, a musa era umas principais operadoras do esquema e usava a imagem para desviar as suspeitas.

21.09.25 16h07

VIRALIZOU

Aos 57 anos, cantor Otto publica fotos sensuais da namorada, 29 anos mais nova; veja!

A publicação encantou seguidores, tanto pela declaração apaixonada quanto pela beleza de Lavínia.

22.09.25 15h23

DESPEDIDA

Schynaider Moura se despede da filha Anne Marie, de 16 anos

Anne era fruto da união de Schynaider com o empresário Mário Bernardo Garnero

23.09.25 11h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda