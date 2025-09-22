Mateus Moura estreia turnê do álbum ‘A Imitação do Vento’ nesta sexta (26) em Castanhal

O músico, compositor e pesquisador Mateus Moura apresenta ao vivo seu mais recente álbum, “A Imitação do Vento”, em Castanhal, integrando o projeto de circulação musical e formação artística selecionado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB-PA). A estreia da turnê acontece no dia 26 de setembro, às 20h, no Sesc Castanhal, marcando o início de uma jornada cultural que percorrerá diferentes cidades do Pará.

VEJA MAIS

Idealizado por Mateus Moura, o projeto tem como objetivo ampliar o diálogo entre a música contemporânea e os diversos territórios culturais do estado. “É a primeira vez que vou ter a possibilidade de não apenas lançar um disco, mas levá-lo a outros lugares”, afirma o músico. Ele destaca que muitos projetos independentes em Belém têm vida curta devido à falta de circulação, e a turnê promete proporcionar uma experiência direta com novos públicos, permitindo que as canções amadureçam em contato real com a plateia.

Além do show, o projeto inclui oficinas de iniciação musical em Belém, Benevides, Castanhal e Ilha de Cotijuba. “Queremos fazer da arte um campo de trocas, unindo experiências, afetos e saberes diversos”, explica Mateus, ressaltando o caráter pedagógico e comunitário da iniciativa.

O show contará com Mateus Moura na voz, violão e maraca, acompanhado de Sonyra Bandeira (flauta, voz e matraca) e Pedro Imbiriba (violão, bandolim, baixo e voz). A turnê seguirá por diferentes territórios culturais do Pará, incluindo a Ilha de Cotijuba (18/10), Benevides (29/11) e encerrando em Belém (05/12), levando o novo álbum a um público diversificado e promovendo o intercâmbio cultural entre artistas e comunidades.

“A Imitação do Vento”: música, poesia e cinema

Doutorando em Artes pela UFPA, Mateus traz no álbum sua face mais íntima, resultado de cinco anos de processo independente. Gravado no estúdio Guamundo, em parceria com Renato Torres, o trabalho apresenta arranjos minimalistas que dão espaço ao silêncio, refletindo a leveza e a força do vento amazônico. “Quis trazer a sofisticação da simplicidade, onde cada detalhe se sobressai. O silêncio também é música”, comenta.

A trajetória de Mateus inclui experiências no audiovisual, trilhas para teatro e participação em projetos como Les Rita Pavone e Manto, explorando ritmos e mitologias amazônicas. Em 2020, lançou o single “Manhãzinha” em parceria com Lariza, seguido pelos EPs “Imitação do Vento – Cap. 1” (2022) e Cap. 2 (2024), culminando no álbum completo de 2025, distribuído internacionalmente pelo selo Cantores del Mundo.

O músico descreve sua obra como cinematográfica e enraizada na cultura popular, comparando o estúdio de gravação a um set de filmagem, onde cada músico é um personagem. Também homenageia mestres da cultura amazônica, como Chico Braga, referência do carimbó. “Ser artista é um estado de espírito, uma relação de reverência com a natureza e com a vida”, destaca.

Serviço: Show e oficina em Castanhal

Show “A Imitação do Vento”:

26/09, às 20h, Sesc Castanhal – Av. Barão do Rio Branco, 1823.

Oficina “A Natureza do Som”:

27/09, às 9h, Comunidade da Paz – Rua 1º de Maio, bairro Pirapora, com Sonyra Bandeira.