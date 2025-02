Matemba apresenta show inédito na Casa Apoena e celebra a chegada do EP ‘Barona’

A primeira sexta-feira do mês de fevereiro promete muita musicalidade! A cantora e compositora paraense Matemba realizará seu primeiro show do ano, o "Matemba Concert", nesta sexta-feira (07/02), a partir das 20h, na Casa Apoena, localizada no bairro da Cidade Velha, em Belém. A edição intitulada "Barona" marca o lançamento de seu primeiro EP autoral, que leva o mesmo nome. O evento terá entrada solidária com a doação de 1 kg de alimento.

O EP ‘Barona’ apresenta cinco faixas inéditas e conta com as participações especiais dos artistas Drin e MC Ía. A produção mescla ritmos que dialogam com a África e o Brasil, trazendo influências do funk e do afrobeat, além de elementos tradicionais como batuques e tambores. O projeto foi aprovado pela Lei Aldir Blanc e busca ressaltar a musicalidade afro-brasileira.

O show será uma oportunidade para que os fãs conheçam mais sobre essa transição e acompanhem de perto a evolução artística da artista. Matemba revela estar ansiosa e animada para essa nova fase, pois sempre teve o sonho de apresentar suas músicas com banda. "Eu comecei cantando com banda, depois fui para o rap e passei a tocar apenas com DJ. Tinha esse sonho de trazer minhas músicas com banda, com tambores, guitarra, instrumentos que gosto muito", compartilhou a cantora.

Segundo ela, o público pode esperar um resultado inédito desse experimento musical, realizado em parceria com as musicistas que a acompanham.

O conceito do novo trabalho da cantora tem um duplo significado para Matemba. De um lado, representa a força e independência de uma mulher que compreende a dinâmica da indústria musical e do empreendedorismo. "Hoje eu me vejo como uma empresa, vejo meu trabalho como um serviço que ofereço", explicou.

De outro, remete a um dialeto africano que descreve uma mulher independente e atraente. "A Barona é minha versão mais forte, a que sabe lidar com esse meio da música e do empresariado", definiu a artista.

A escolha de uma banda formada exclusivamente por mulheres também reflete o compromisso da cantora em dar protagonismo a musicistas que frequentemente são invisibilizadas no mercado. "Se nós, mulheres, já somos invisibilizadas na música, imagine quem toca um instrumento, como guitarra, baixo ou bateria", enfatizou Matemba, destacando a importância de abrir espaço para essas artistas.

De cara nova

Ela também destaca a influência da sonoridade africana em seu novo trabalho. "Tem uma fusão entre o funk, que também veio da África, e o Afrobeat, que estou explorando bastante agora", contou.

O EP traz essa mistura de tambores, samples de instrumentos brasileiros e africanos, consolidando um som autênalico que reflete sua evolução musical. "Acredito que há uma grande diferença entre a Matemba de antes e essa nova fase com a Barona", acrescentou.

A apresentação também servirá como audição oficial do EP, que será lançado no dia 21 de março. Além deste evento, a cantora já planeja outras edições do ‘Matemba Concert’ para dar continuidade a essa fase de sua carreira.

Com um repertório que mistura diferentes influências, Matemba pretende surpreender o público com ritmos variados e uma performance que reflete sua nova identidade musical. "O público pode esperar uma Matemba muito mais madura", acrescentou a cantora.

Sobre a artista

Matemba é uma cantora e compositora paraense que iniciou sua trajetória em 2015 nos batuques culturais de Belém e região metropolitana. Com uma carreira marcada por eventos como a Marcha das Mulheres Negras e festivais como Psica e Se Rasgum, suas músicas abordam vivências femininas, negritude, religiosidade afro e resistência cultural.

Desde 2021, com o lançamento do single ‘Reflexos’, seguido de ‘Brisa’ e outros trabalhos no último ano, Matemba consolidou sua presença no rap, incorporando influências de Black Music, Funk, Soul, Samba, Afrobeat e Tambor Afroreligioso. Além de sua atuação musical, é produtora cultural e idealizadora do baile ‘Coisa Preta’.

SERVIÇO:

Matemba Concert - Edição ‘Barona’

Data: sexta-feira, 7 de fevereiro;

Horário: a partir das 20h;

Local: Casa Apoena, localizada no bairro da Cidade Velha, em Belém;

A entrada é meia solidária com doação de 1 kg de alimento.