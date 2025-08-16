Capa Jornal Amazônia
Masp vai expor obras da bienal de Veneza que foram doadas ao museu

O Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) vai expor, de 22 de agosto a 26 de outubro, a mostra Acervo em Transformação: Doações Recentes, que conta com 28 obras incorporadas ao acervo no contexto da 60.ª Biennale di Venezia, realizada em 2024. A exposição tem curadoria de Adriano Pedrosa, diretor artístico do Masp, Regina Teixeira de Barros, curadora do acervo do Masp, e Matheus de Andrade, assistente curatorial do museu.

A mostra reúne obras incorporadas ao acervo por meio de doações de artistas, galerias, pessoas físicas e doadores anônimos. Entre as peças que serão expostas, 25 estiveram na mostra italiana e outras três são de artistas que integraram a Biennale com trabalhos parecidos.

Acervo em Transformação conta com obras dos artistas Andrés Curruchich, Antonio José Guzmán & Iva Jankovic, Aydeé Rodríguez López, Dean Sameshima, Evelyn Taocheng, Kang Seung Lee, Kiluanji Kia Henda, Liz Collins, Omar Mismar, Paula Nicho, River Claure, Rosa Elena Curruchich, Sabelo Mlangeni, Salman Toor, Shalom Kufakwatenzi, Taylor Nkomo, Victor Fotso, Violeta Quispe e Xiyadie.

"A escolha temática da Biennale se reflete nos artistas presentes na mostra Doações Recentes e na programação do museu. As obras recebidas evidenciam como a programação artística também orienta os critérios de aquisição, reunindo uma multiplicidade de vozes e temáticas, em sintonia com o compromisso do Masp como um museu diverso, inclusivo e plural", diz Andrade. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Palavras-chave

EXPOSIÇÃO/MASP/BIENNALE DE VENEZA/OBRAS DOADAS
Cultura
