Marujada de Tracuateua vira patrimônio cultural imaterial do Pará

A edição do Diário Oficial do Estado do Pará desta segunda-feira (22) traz a Lei nº 11.549, de 19 de junho de 2026, sancionada pela governadora do Estado do Pará Hana Ghassan Tuma, que reconhece a Festividade de São Benedito e São Sebastião no município de Tracuateua, no nordeste do estado, como patrimônio cultural de natureza imaterial para o Estado do Pará. A festividade completou 80 anos no começo de 2026.

De acordo com a publicação no Diário Oficial do Estado: "A Assembleia Legislativa do Estado do Pará estatui e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Declara e reconhece como patrimônio cultural de natureza imaterial para o Estado do Pará, a Festividade de São Benedito e São Sebastião, conhecida localmente como Marujada, no Município de Tracuateua/PA". A lei foi sancionada pela governadora Hana Ghassan em 19 de junho de 2026.

O projeto de lei com esse teor foi apresentado na Alepa pela deputada Diana Belo (UB). Na justificativa do projeto, a parlamentar destaca que "a Festa de São Benedito e São Sebastião, conhecida como Marujada de Tracuateua, é uma manifestação cultural e religiosa de imenso valor para o município de Tracuateua e para o Estado do Pará".

Diana Belo ressalta que a festividade, realizada anualmente entre os dias 18 e 21 de janeiro, "reúne a comunidade local em celebrações que envolvem devoção religiosa, danças tradicionais, procissões e outros elementos culturais que remontam à história e às raízes afro-brasileiras da região". "A Marujada é marcada por uma intensa expressão de fé, com destaque para os trajes coloridos dos marujos, a música envolvente e a participação ativa da população, que preserva costumes transmitidos de geração em geração".

Além da religiosidade, como destaca a parlamentar, a festa é um importante símbolo de identidade cultural para Tracuateua, reunindo elementos que refletem as diversas influências presentes no processo histórico da formação do povo paraense. "A Dança da Marujada, com suas coreografias e cânticos, representa a união das comunidades e a preservação das tradições afro-brasileiras, fortalecendo o laço entre a população local e sua história. Declaração dessa festa como Patrimônio Imaterial Cultural do Estado do Pará é fundamental para garantir a preservação de suas características, a valorização de seus participantes e a conscientização da sociedade sobre a importância desse patrimônio para a cultura do estado".

Como ressalta a deputada Diana Belo, o reconhecimento oficial da relevância de manifestação cultural contribuirá para a proteção e a promoção dessa tradição, possibilitando o acesso a recursos e políticas públicas que incentivem

a sua continuidade e ampliação. "Ao ser reconhecida como Patrimônio Imaterial, a Marujada de Tracuateua passará a contar com o respaldo necessário para a preservação de suas expressões culturais, garantindo que as futuras gerações possam vivenciar e compreender a riqueza histórica e cultural desse evento", salienta a parlamentar.