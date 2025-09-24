Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Martin Scorsese elege os 10 melhores filmes de todos os tempos

Veja quais são e onde assistir a cada um deles

Estadão Conteúdo
fonte

Martin Scorsese gerou polêmica ao criticar filmes de heróis (Divulgação)

Martin Scorsese foi um dos votantes da lista de 100 melhores filmes de todos os tempos montada pela revista britânica Sight & Sound em 2022. Para compor o ranking, o realizador teve a árdua tarefa de eleger os dez melhores filmes de todos os tempos em sua opinião. Veja quais são e onde assistir a cada um deles na lista abaixo.

2001 - Uma Odisseia no Espaço (1968)

Considerado por muitos uma obra essencial de Stanley Kubrick, 2001 é uma obra complexa sobre existencialismo e tecnologia. Baseado em um conto de Arthur C. Clarke, o filme acompanha uma equipe de astronautas do século 21 enviada a Júpiter para investigar um misterioso monolito que envia sinais que interferem no planeta Terra. O problema é que HAL 9000, o computador central da nave, começa a tentar assumir o controle e comandar a tripulação.

Onde assistir: HBO Max

Oito e Meio (1963)

Marcello Mastroiani interpreta o diretor Guido Anselmi nesta obra de Frederico Fellini sobre bloqueio de criatividade e a linha entre o real e o imaginário. Na história, um diretor em crise, pressionado pelo produtor, pela mulher, pela amante e pelos amigos, resolve se internar em uma estação de águas termais e passa a misturar ficção e realidade.

Onde assistir: Globoplay (com assinatura Telecine)

Cinzas e Diamantes (1958)

Considerado um marco do cinema europeu pós-guerra, o longa segue dois membros da resistência polonesa que recebem a ordem de matar um secretário do Partido dos Trabalhadores polonês, no momento em que a disputa política pela liderança no país está efervescente. A obra é o último capítulo da trilogia de guerra do diretor Andrzej Wajda, composto também por Geração (1955) e Kanal (1957).

Onde assistir: Oldflix

Cidadão Kane (1941)

Referência absoluta em linguagem cinematográfica, o filme de Orson Welles foi considerado inovador tanto em cinematografia quanto em dramaturgia, sendo responsável pela criação de conceitos e técnicas utilizados até hoje, sobretudo em sofisticação de tratamento de imagem e complexidade narrativa. Na história, um jornalista reconstrói a vida do poderoso magnata da imprensa Charles Foster Kane para tentar descobrir o significado da sua última palavra dita em vida: rosebud.

Onde assistir: disponível para aluguel no YouTube e no Prime Vídeo

Diário de um Padre (1951)

Quando um jovem idealista chega a uma comuna francesa para ser o novo pároco, acaba sendo mal interpretado ao tentar viver uma vida comum cristã, e se envolve em um problema com a família rica quando tenta ajudar. Inspirado no premiado livro Diário de um Pároco de Aldeia, de Georges Bernanos.

Onde assistir: indisponível em plataformas de streaming ou locação

Viver (1952)

Mais íntimo do que outras obras de Akira Kurosawa, o filme é um estudo sobre a vida de Kanji Watanabe, funcionário público que trabalha no mesmo departamento há 30 anos. e que, certo dia, descobre que tem câncer e pode morrer em menos de um ano. Após a depressão inicial, ele começa a viver intensamente de novo.

Onde assistir: indisponível em plataformas de streaming ou locação

O Leopardo (1963)

De Luchino Visconti, um dos pais do neorrealismo italiano, o longa vencedor da Palma de Ouro acompanha o aristocrata Dom Fabrizio Salina, um nobre de integridade impecável que observa e tenta preservar a família em meio às intensas mudanças sociais e políticas da Sicília em 1860; o filme é uma reflexão sobre as transformações sociais.

Onde assistir: Prime Video (com assinatura Looke)

A Palavra (1955)

Dinamarquês premiado com o Leão de Ouro em Veneza, é considerado uma obra de arte na investigação de fé e conflito entre religião e ceticismo. Segue a história três filhos de um devoto fazendeiro; o mais velho perdeu a fé; o do meio se autoproclama Jesus Cristo, e o mais novo compartilha a religião do pai.

Onde assistir: indisponível em plataformas de streaming ou locação

Paisà (1946)

Primeiro filme lançado por Roberto Rossellini após Roma, Cidade Aberta, o longa é construído como uma série de seis encontros que se passam durante a libertação da Itália com o avanço das tropas Aliadas no fim da Segunda Guerra Mundial. Trata-se de um retrato com estética documental dos dias finais da guerra, e é a segunda parte da trilogia de guerra do realizador, que termina com Alemanha, Ano Zero (1948)

Onde assistir: indisponível em plataformas de streaming ou locação

Os Sapatinhos Vermelhos (1948)

Com base no conto de fadas de Hans Christian Andersen, o filme acompanha a bailarina Victoria Page, levada à exaustão pelo magnata russo Lermontov quando é escalada para o espetáculo Os Sapatinhos Vermelhos e fica dividida entre a dedicação ao balé e a paixão pelo jovem Julian Craster. Aclamado pela crítica, o longa se tornou uma referência para cineastas e dançarinos.

Onde assistir: indisponível em plataformas de streaming ou locação

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cinema

Martin Scorsese

melhores

filmes
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

VÍDEO: Criador de conteúdo transforma hit 'Foguinho', de Gaby Amarantos, em versão clássica ao piano

Músico de 29 anos, que mora em Belém, compartilhou o vídeo tocando e recebeu elogio da cantora

24.09.25 19h04

FAMOSOS

Rihanna anuncia nascimento da terceira filha; veja a primeira foto da bebê e o nome

Artista de Barbados já é mãe de RZA e Riot Rose, ambos filhos do rapper A$AP Rocky

24.09.25 18h31

GRATUITAMENTE

Exposição ‘Belém da Belle Époque’ abre em Belém com 25 casarões históricos redesenhados

Casa Fauno recebe a mostra do arquiteto, poeta e artista visual Jeová Barros, com visitação gratuita até 25 de novembro

24.09.25 9h00

LANÇAMENTO MUSICAL

Nova canção de Liz Amazônia celebra o Círio de Nazaré e traz dueto com Lucinnha Bastos

A música, que já está nas plataformas digitais, foi composta após inspiração em sonho e traduz em versos a devoção à padroeira dos paraenses

23.09.25 19h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

polêmica

Carol Castro detona coroação de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio

Carol revelou que ficou chocada com tamanho desprendimento

23.09.25 15h13

GRATUITAMENTE

Exposição ‘Belém da Belle Époque’ abre em Belém com 25 casarões históricos redesenhados

Casa Fauno recebe a mostra do arquiteto, poeta e artista visual Jeová Barros, com visitação gratuita até 25 de novembro

24.09.25 9h00

eita

Ana Clara, apresentadora da Globo, rebate críticas após pai virar motorista de app

Antes de entrar no reality show, o pai da apresentadora trabalhava como analista de sistemas

23.09.25 15h13

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (24/09)?

"Os Homens São de Marte... e É pra Lá que Eu Vou" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo

24.09.25 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda