Frei Gilson confirma encerramento da Vigília de São Miguel no Mangueirão

Frei Gilson estará entre nós logo logo! A Arquidiocese de Belém anunciou que a capital paraense será palco do encerramento da Vigília Nacional da Quaresma de São Miguel - que tem ocorrido virtualmente, reunindo milhares de católicos por todo o país-, será realizado pela primeira vez na Amazônia. O evento, conduzido pelo religioso, está marcado para os dias 26 e 27 de setembro de 2026, no Estádio do Mangueirão, em Belém. Os detalhes sobre horários, acessos e ingressos serão divulgados em breve pelos organizadores por meio das redes oficiais da Arquidiocese.

Tradicionalmente realizado na Comunidade Canção Nova (CV), em São Paulo, o encontro será transferido para a capital em uma edição histórica, reunindo milhares de fiéis para uma programação que inclui oração, louvor, adoração, Santa Missa, shows e bênçãos especiais.

Durante uma das etapas da vigília, o Frei Gilson compartilhou a novidade com os fiéis, informando que a decisão de levar o encerramento ao Pará. A Arquidiocese destacou que toda a arrecadação obtida no evento será destinada a obras sociais da própria Arquidiocese.