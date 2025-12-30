Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Ano Novo 2026: confira 20 frases para enviar por WhatsApp no Ano-Novo

Seleção inclui mensagens curtas e elaboradas para família, amigos e contatos profissionais

Hannah Franco
fonte

Ano Novo 2026: veja frases prontas para enviar por WhatsApp (Reprodução/ Redes sociais)

Com a chegada do Ano Novo de 2026, muita gente busca a mensagem certa para desejar boas festas a amigos, familiares e colegas de trabalho. Pensando nisso, o O Liberal reuniu 20 frases de Ano-Novo para enviar pelo WhatsApp, com opções curtas, carinhosas e mais elaboradas, ideais para diferentes tipos de destinatários na virada do ano.

Mensagens para Ano Novo 2026

A seguir, uma compilação de frases para saudar o Ano Novo 2026, adequadas para diversos contatos:

  • "Feliz 2026! Que não falte amor, coragem e bons encontros pelo caminho."
  • "Que 2026 seja repleto de coragem para seguir e sabedoria para reconhecer o que importa."
  • "Que o novo ano traga leveza para os dias difíceis e motivos diários para sorrir."
  • "Feliz 2026! Que o ano novo seja um recomeço gentil e cheio de possibilidades."
  • "Saúde, paz e prosperidade. Que 2026 seja de luz para todos. Feliz Ano Novo!"
  • "Todo fim é apenas um novo começo. Que seja um grande ano!"
  • "Feliz Ano Novo! Que não falte saúde, amor e um pouco de sorte também."
  • "Uma nova oportunidade para escrever o capítulo mais bonito da sua história. Feliz Ano Novo!"
  • "'A vida é bonita, é bonita e é bonita' - que em 2026 a gente lembre disso todos os dias. Feliz Ano Novo!"
  • "Feliz Ano Novo! Que a felicidade encontre você nos detalhes."

Frases de Ano Novo 2026 para amigos

Para amigos e pessoas próximas, as seguintes mensagens de Ano Novo 2026 podem ser utilizadas:

  • "Que possamos brindar muitas vezes em 2026. Saúde, paz e alegria neste novo ano!"
  • "Feliz Ano Novo! Que 2026 venha com menos perrengue e mais momentos bons!"
  • "Desejo a todos um ano novo de muitas virtudes e alguns pecados suaves e bem aproveitados." - frase de Rubem Braga, da crônica Votos para o ano-novo.
  • "Feliz Ano Novo! Que 2026 tenha menos 'vamos marcar' e mais 'tô chegando'."

Mensagens de Ano Novo 2026 para contatos profissionais

Opções de mensagens para desejar um feliz Ano Novo 2026 a contatos profissionais:

  • "Que seja um ano de conquistas, crescimento e bons resultados!"
  • "Que o novo ano traga oportunidades, parcerias e muito sucesso. Feliz Ano Novo!"
  • "Feliz Ano Novo! Que venham 365 dias de desafios positivos e ótimos resultados."
  • "Que 2026 seja de conquistas, aprendizado e bons resultados para a nossa equipe!"
  • "Obrigado pelo trabalho e comprometimento. Desejo um Ano Novo de saúde, equilíbrio e sucesso para todos."
  • "Feliz Ano Novo! Seguimos motivados para mais um ano de trabalho e aprendizado."
Palavras-chave

réveillon 2026

whatsapp

mensagens

ano novo

dicas
