Qual calcinha escolher no Ano Novo? Saiba o que cada cor atrai na virada do ano
Significados envolvem amor, prosperidade, saúde, equilíbrio e boas energias; conheça cada um
Escolher a cor da calcinha para o Ano Novo é uma das tradições mais populares entre quem deseja começar o ano com boas energias. A cada virada, as cores ganham novos significados, movimentam buscas na internet e voltam a aparecer como parte dos rituais de renovação para o ciclo que começa.
Entre crenças populares, cromoterapia e até previsões de sensitivos, a escolha da lingerie virou símbolo de intenção. Em 2025, o assunto voltou a ganhar força nas redes sociais, reforçando a ideia de que, entre realidade e simbolismo, qualquer detalhe pode representar um desejo para 2026.
💛 Calcinha amarela no Ano Novo
A calcinha amarela é uma das mais conhecidas da virada. A cor está diretamente ligada à prosperidade financeira e à atração de dinheiro, mas também representa clareza mental e estímulo ao raciocínio.
Na cromoterapia, o amarelo ativa a mente, favorece decisões e aumenta a produtividade. É indicada para quem quer um ano mais criativo, ativo e focado em crescimento material.
💚 Calcinha verde na virada
O verde simboliza equilíbrio, serenidade e estabilidade emocional. Passar o Ano Novo com essa cor é uma escolha comum para quem deseja mais calma, saúde e harmonia nas relações.
A cor também está associada à cura e à segurança, sendo indicada para quem quer começar 2026 com mais controle emocional e menos turbulência.
💙 Calcinha azul no Ano Novo
O azul é ligado à calma, à fé e ao relaxamento. Na virada, representa tranquilidade, confiança e fortalecimento da intuição.
Tons mais claros ajudam a aliviar tensões, enquanto os mais escuros estão associados à expansão da consciência e à estabilidade emocional ao longo do ano.
💗 Calcinha rosa no Ano Novo
A cor rosa trabalha a energia do amor, do perdão e da comunicação nos relacionamentos. É indicada para quem deseja melhorar vínculos afetivos ou abrir espaço para novas conexões.
Passar o Ano Novo com calcinha rosa simboliza harmonia emocional e mais leveza nas relações pessoais.
❤️ Calcinha vermelha no Ano Novo
O vermelho é a cor da paixão, da sensualidade e da energia. Escolher essa cor na virada significa colocar movimento e intensidade no novo ano.
Recentemente, a vidente Márcia Sensitiva reforçou a tradição ao afirmar que a calcinha vermelha pode atrair amor, dinheiro e prosperidade, por estar ligada à força emocional e ao desejo.
🧡 Calcinha laranja
O laranja representa ousadia, coragem e expansão. É indicada para quem quer arriscar mais, assumir desafios e aproveitar oportunidades em 2026.
A cor também está associada à criatividade e à motivação, sendo uma boa escolha para quem deseja sair da zona de conforto.
💜 Calcinha violeta, lilás ou roxa
Essas cores simbolizam transformação e autoconhecimento. São indicadas para quem busca mudanças profundas, encerramento de ciclos ou um novo direcionamento de vida.
Usar violeta, lilás ou roxo na virada representa renovação interior e crescimento espiritual.
🤍 Calcinha branca
O branco é tradicional no Réveillon e simboliza paz, pureza e renovação. Por reunir todas as cores, representa equilíbrio geral e novos começos.
É uma escolha clássica para quem deseja um ano mais leve, harmonioso e tranquilo.
🖤 Calcinha preta no Ano Novo
A calcinha preta está associada ao mistério, à discrição e ao poder pessoal. Representa elegância, proteção e sofisticação.
Pode ser usada sozinha ou combinada com outras cores, funcionando como base para diferentes intenções.
🤎 Calcinha marrom
O marrom simboliza ligação com a terra, estabilidade e segurança. É indicada para quem deseja um início de ano mais firme, estruturado e com foco em constância.
A cor representa solidez e confiança ao longo do ano.
📜 Calcinha bege
O bege combina características do marrom, do branco e do amarelo, trazendo energia de tranquilidade, prosperidade e equilíbrio.
É uma opção discreta para quem deseja começar 2026 com harmonia e estabilidade emocional.
E passar o Ano Novo sem calcinha?
Para algumas pessoas, passar o Ano Novo sem calcinha representa liberdade, desapego e renovação total. O gesto simboliza deixar para trás limitações e iniciar o novo ciclo sem amarras.
No fim das contas, mais importante do que a cor escolhida é a intenção colocada na virada. A tradição segue viva justamente por unir crença, cultura popular e o desejo coletivo de um ano melhor.
O que diz Márcia Sensitiva sobre a calcinha da virada
A vidente Márcia Sensitiva disse que usar calcinha ou cueca vermelha na noite de Ano Novo pode ajudar a atrair dinheiro, amor e muita paixão ao longo de 2026.
De acordo com a sensitiva, o vermelho está diretamente ligado à energia da prosperidade, do desejo e da força emocional. Para Márcia, a escolha da roupa íntima funciona como um símbolo capaz de potencializar boas vibrações e abrir caminhos para realizações pessoais e financeiras.
