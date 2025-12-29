Qual calcinha escolher no Ano Novo? Saiba o que cada cor atrai na virada do ano

Escolher a cor da calcinha para o Ano Novo é uma das tradições mais populares entre quem deseja começar o ano com boas energias. A cada virada, as cores ganham novos significados, movimentam buscas na internet e voltam a aparecer como parte dos rituais de renovação para o ciclo que começa.

Entre crenças populares, cromoterapia e até previsões de sensitivos, a escolha da lingerie virou símbolo de intenção. Em 2025, o assunto voltou a ganhar força nas redes sociais, reforçando a ideia de que, entre realidade e simbolismo, qualquer detalhe pode representar um desejo para 2026.

💛 Calcinha amarela no Ano Novo

A calcinha amarela é uma das mais conhecidas da virada. A cor está diretamente ligada à prosperidade financeira e à atração de dinheiro, mas também representa clareza mental e estímulo ao raciocínio.

Na cromoterapia, o amarelo ativa a mente, favorece decisões e aumenta a produtividade. É indicada para quem quer um ano mais criativo, ativo e focado em crescimento material.

💚 Calcinha verde na virada

O verde simboliza equilíbrio, serenidade e estabilidade emocional. Passar o Ano Novo com essa cor é uma escolha comum para quem deseja mais calma, saúde e harmonia nas relações.

A cor também está associada à cura e à segurança, sendo indicada para quem quer começar 2026 com mais controle emocional e menos turbulência.

💙 Calcinha azul no Ano Novo

O azul é ligado à calma, à fé e ao relaxamento. Na virada, representa tranquilidade, confiança e fortalecimento da intuição.

Tons mais claros ajudam a aliviar tensões, enquanto os mais escuros estão associados à expansão da consciência e à estabilidade emocional ao longo do ano.

💗 Calcinha rosa no Ano Novo

A cor rosa trabalha a energia do amor, do perdão e da comunicação nos relacionamentos. É indicada para quem deseja melhorar vínculos afetivos ou abrir espaço para novas conexões.

Passar o Ano Novo com calcinha rosa simboliza harmonia emocional e mais leveza nas relações pessoais.

❤️ Calcinha vermelha no Ano Novo

O vermelho é a cor da paixão, da sensualidade e da energia. Escolher essa cor na virada significa colocar movimento e intensidade no novo ano.

Recentemente, a vidente Márcia Sensitiva reforçou a tradição ao afirmar que a calcinha vermelha pode atrair amor, dinheiro e prosperidade, por estar ligada à força emocional e ao desejo.

🧡 Calcinha laranja

O laranja representa ousadia, coragem e expansão. É indicada para quem quer arriscar mais, assumir desafios e aproveitar oportunidades em 2026.

A cor também está associada à criatividade e à motivação, sendo uma boa escolha para quem deseja sair da zona de conforto.

💜 Calcinha violeta, lilás ou roxa

Essas cores simbolizam transformação e autoconhecimento. São indicadas para quem busca mudanças profundas, encerramento de ciclos ou um novo direcionamento de vida.

Usar violeta, lilás ou roxo na virada representa renovação interior e crescimento espiritual.

🤍 Calcinha branca

O branco é tradicional no Réveillon e simboliza paz, pureza e renovação. Por reunir todas as cores, representa equilíbrio geral e novos começos.

É uma escolha clássica para quem deseja um ano mais leve, harmonioso e tranquilo.

🖤 Calcinha preta no Ano Novo

A calcinha preta está associada ao mistério, à discrição e ao poder pessoal. Representa elegância, proteção e sofisticação.

Pode ser usada sozinha ou combinada com outras cores, funcionando como base para diferentes intenções.

🤎 Calcinha marrom

O marrom simboliza ligação com a terra, estabilidade e segurança. É indicada para quem deseja um início de ano mais firme, estruturado e com foco em constância.

A cor representa solidez e confiança ao longo do ano.

📜 Calcinha bege

O bege combina características do marrom, do branco e do amarelo, trazendo energia de tranquilidade, prosperidade e equilíbrio.

É uma opção discreta para quem deseja começar 2026 com harmonia e estabilidade emocional.

E passar o Ano Novo sem calcinha?

Para algumas pessoas, passar o Ano Novo sem calcinha representa liberdade, desapego e renovação total. O gesto simboliza deixar para trás limitações e iniciar o novo ciclo sem amarras.

No fim das contas, mais importante do que a cor escolhida é a intenção colocada na virada. A tradição segue viva justamente por unir crença, cultura popular e o desejo coletivo de um ano melhor.

O que diz Márcia Sensitiva sobre a calcinha da virada

A vidente Márcia Sensitiva disse que usar calcinha ou cueca vermelha na noite de Ano Novo pode ajudar a atrair dinheiro, amor e muita paixão ao longo de 2026.

De acordo com a sensitiva, o vermelho está diretamente ligado à energia da prosperidade, do desejo e da força emocional. Para Márcia, a escolha da roupa íntima funciona como um símbolo capaz de potencializar boas vibrações e abrir caminhos para realizações pessoais e financeiras.