Nem amarelo e dourado: Qual cor usar para atrair dinheiro em 2026?

O Réveillon de 2026 marca uma virada refinada na paleta tradicional das celebrações de fim de ano. Deixando de lado o branco clássico e os tons de dourado ou amarelo, uma cor em específico desponta como a cor preferida para quem busca atrair prosperidade.

Intenso e vibrante, o tom carrega simbolismos ligados à abundância, à renovação e ao crescimento financeiro ao longo da história. O destaque dessa tendência está no equilíbrio entre significado e estética. Saiba qual a cor ideal a seguir.

Verde-esmeralda é a cor para quem quer dinheiro

O tom específico de verde é a cor ideal para quem deseja atrair dinheiro e prosperidade para o ano de 2026. Mas o que explica o protagonismo do verde-esmeralda no lugar do tradicional branco no Réveillon? Alguns fatores ajudam a entender essa mudança de preferência.

O primeiro está ligado ao simbolismo da riqueza. Na psicologia das cores, o verde é associado ao dinheiro, à estabilidade financeira e à abertura de novas oportunidades. Soma-se a isso a energia de renovação, fundamental para quem deseja iniciar um novo ciclo com intenção, equilíbrio e boas vibrações.

O uso do verde-esmeralda na virada do ano, portanto, não acontece por acaso. Presente em diferentes culturas como símbolo de prosperidade e crescimento, a cor é intensa na medida certa, ela se consolida como escolha ideal para quem busca atrair boa sorte e abundância de maneira simbólica e elegante.

Cor é historicamente vista como atrativa

O verde-esmeralda carrega, há séculos, uma forte associação com a prosperidade. A tonalidade remete diretamente às pedras preciosas, historicamente ligadas à riqueza, ao poder e à abundância, além de simbolizar tudo o que cresce, se renova e se fortalece.

Em diferentes culturas, a cor também está conectada à fertilidade, ao progresso e à continuidade, reforçando a ideia de expansão material e energética.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.