Qual cor usar na virada para atrair boas energias em 2026? Numerologia ensina em conta simples

Com a proximidade do Réveillon, cresce também a busca por rituais e tradições que prometem atrair boas vibrações para o novo ciclo. Entre esses hábitos populares, a escolha da cor da roupa usada na virada do ano é uma das mais antigas e seguidas no Brasil. Para muitos, o tom escolhido no dia 31 de dezembro pode influenciar diretamente os caminhos de 2026 — e a numerologia ajuda a descobrir qual cor é a mais favorável para cada pessoa.

Segundo especialistas, cada número e cada cor carregam uma energia específica, capaz de potencializar áreas como amor, prosperidade, saúde e equilíbrio emocional. Para quem deseja começar 2026 com o pé direito, aprender a calcular o número regente do ano pessoal é o primeiro passo.

Como descobrir a cor ideal para o Réveillon 2026

O cálculo é simples e envolve apenas a sua data de nascimento e o número do ano.

1. Some todos os números do seu aniversário

Exemplo: 09/09 → 0 + 9 + 0 + 9 = 18

VEJA MAIS

2. Calcule a energia do ano de 2026

2026 → 2 + 0 + 2 + 6 = 10 → 1 + 0 = 1

A numerologia trabalha apenas com números de 1 a 9, por isso sempre reduzimos o resultado.

3. Adicione os dois resultados

18 (aniversário) + 1 (ano) = 19

→ 1 + 9 = 10 → 1 + 0 = 1

Esse é o número pessoal para 2026, que determina a cor indicada para o seu look no Réveillon.

Tabela: qual cor usar na virada de 2026

Segundo a numerologia, cada número carrega uma tonalidade que ajuda a alinhar energias e intenções para o ano. Veja a lista:

1 – Vermelho

2 – Laranja

3 – Amarelo

4 – Verde

5 – Azul-claro

6 – Azul-marinho

7 – Violeta

8 – Rosa

9 – Dourado ou mostarda

O que cada cor simboliza para o novo ano

A numerologia acredita que as cores usadas na virada influenciam áreas específicas da vida. Entenda o que cada uma ativa em 2026:

Número 1 – Vermelho

Indica um ano de inícios e novos projetos. O vermelho simboliza coragem, ação e determinação — qualidades essenciais para quem deseja abrir caminhos.

Número 2 – Laranja

Favorece empatia, leveza e estabilidade emocional. Ideal para um ano com foco em relações pessoais e sensibilidade.

Número 3 – Amarelo

Traz brilho, expansão e magnetismo pessoal. Estimula a criatividade e a comunicação, favorecendo visibilidade e novas oportunidades.

Número 4 – Verde

Ativa disciplina, foco e equilíbrio, especialmente na vida financeira e profissional. É a cor da estabilidade e da construção sólida.

Número 5 – Azul-claro

Perfeito para quem enfrentará mudanças e desafios. O azul-claro ajuda a tomar decisões com mais calma e clareza.

Número 6 – Azul-marinho

Estimula harmonia nos vínculos afetivos e reforça laços importantes. Um ano voltado para relacionamentos e conexões profundas.

Número 7 – Violeta

Promove introspecção, espiritualidade e intuição. Excelente para quem busca autoconhecimento e crescimento pessoal.

Número 8 – Rosa

Cor relacionada a poder pessoal, conquistas e até ganhos inesperados. O rosa ajuda a manter equilíbrio emocional frente a novos desafios.

Número 9 – Dourado ou mostarda

Marca encerramentos e conclusões de ciclos. O dourado reforça sabedoria; o mostarda, maturidade e força para finalizar etapas.

Numerologia ajuda a começar o novo ano com boas energias

Seja para atrair amor, prosperidade ou novos caminhos, a escolha da cor do Réveillon continua sendo um ritual simbólico importante para muitos brasileiros. E, com a ajuda da numerologia, fica mais fácil alinhar seu look às energias que você deseja para 2026.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)