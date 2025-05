Marrone 'passa bem' após cair de palco e bater a cabeça, mas permanece internado

Marrone, da dupla sertaneja com Bruno, "passa bem" após ter feito uma série de exames e deve ficar internado em um hospital por 48 horas, informou sua assessoria na tarde deste domingo, 11. Na noite de sábado, 10, ele caiu e bateu com a cabeça no palco de um show.

O fato ocorreu durante um show no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, no Estado de Goiás. Minutos após o músico ser atendido no palco, Bruno voltou ao microfone para informar à plateia, antes de encerrar o show: "Ele bateu a cabeça, mas está bem, está consciente, está ótimo. O Marrone vai ficar bem."

Um comunicado divulgado pela assessoria da dupla dá mais detalhes: "Quando estava se despedindo do público, Marrone se desequilibrou ao pisar em falso e acabou sofrendo a queda. Ele foi prontamente atendido pelos paramédicos e conduzido ao Hospital Albert Einstein (Goiânia). Teve um corte próximo ao supercílio e na mão esquerda".

"Submetido a vários exames, Marrone passa bem. O cantor deverá ficar por 48 horas no hospital em observação", encerra.

Bruno, durante a madrugada, publicou um vídeo no Instagram para tranquilizar os fãs: "Não aconteceu nada com ele, só deu uma batida na testa, conversou comigo já, tudo bem. Mas, meu Deus, eu assustei muito. O Marrone está ótimo"