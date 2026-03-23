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Marrone, da dupla Bruno e Marrone, passa por cirurgia íntima; saiba mais detalhes

O cantor apresenta melhora progressiva e mantém todos os cuidados recomendados

O Liberal
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Marrone passou por cirurgia intíma. (Reprodução: Instagram/ @oficialbrunoemarrone)

O cantor Marrone, da famosa dupla sertaneja Bruno & Marrone, está em processo de recuperação após uma cirurgia realizada recentemente. Nos últimos dias, o artista comentou sobre o procedimento em suas redes sociais, mas sem revelar detalhes, despertando a curiosidade dos fãs.

Em tom descontraído, Marrone falou sobre o pós-operatório:

“Fiz uma pequena cirurgia. Não posso dizer onde. Vocês imaginam onde que foi, né? Estou aqui me recuperando dessa cirurgia, que é chata.”, disse em redes sociais.

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Detalhes da cirurgia

Segundo informações do portal LeoDias, o procedimento teve como objetivo cauterizar uma veia dilatada na região anal, mas não se trata de uma hemorroida.

A cirurgia foi realizada em São Paulo, na última sexta-feira (20/3), após uma série de apresentações do artista pela Europa. Atualmente, Marrone segue em Goiânia, onde cumpre o período de recuperação em casa.

Apesar de ainda sentir alguns incômodos, o cantor apresenta melhora progressiva e mantém todos os cuidados recomendados antes de retomar a agenda de shows e compromissos profissionais.

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