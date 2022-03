Markinho Duran participa do 'Qual teu papo?'

O cantor Markinho Duran é o entrevistado do programa “Qual teu papo?”, de O Liberal. Programa esse que conta com a participação do público para conduzir a entrevista. O artista que comemora os seus 35 anos de carreira neste ano, falará sobre como foi começar no ramo da música nos anos 80 e quais são os seus futuros projetos. Após ter experiências em outras bandas, o cantor fez parte da Violetha Púrpura, uma das mais significativas e marcantes no segmento do rock no Pará, entre os anos 1990 e 1994.

Dono de clássicos como “Tarde Demais”, composição em parceria com Lucinha Bastos, e “25 horas”, Markinho seguiu a carreira solo em 1997, e após temporada em São Paulo, ele surge em 2014, em uma nova fase em sua carreira. No último ano, o cantor lançou o single “Te Encontrar”, junto com uma produção audiovisual. Com projetos para lançar um CD e novas músicas, o artista compartilha tudo para o público na live que acontecerá hoje, 16, às 14h, ao vivo pelo instagram @oliberal.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)