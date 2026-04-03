Mariza Black convida público para gravação de audiovisual em Belém

A cantora Mariza Black gravará o novo projeto audiovisual “Vem sambar com a Black” no domingo, 12 de abril, no Memorial dos Povos, em Belém. A apresentação ao vivo, com acesso gratuito e ocorrendo das 9h às 14h, será realizada no anfiteatro ao ar livre, localizado ao lado do Palacete Bolonha, na Avenida José Malcher, no bairro de Nazaré.

Segundo Mariza Black, a ideia de fazer o registro audiovisual surgiu da animação do público durante os shows. "A galera sempre participa muito, canta e dança. E o Memorial dos Povos tem sido muito especial nessa dinâmica, pois acontece de dia em um local aberto e lindo", afirmou a artista.

Repertório variado de samba e clássicos

O repertório do projeto audiovisual reúne sucessos do samba nacional e paraense. Entre as canções, destacam-se “Zé do Caroço” (Lei Brandão) e “Andança” (Danilo Caymmi, Edmundo Souto e Paulinho Tapajós), além do single “Beleza Africana” (Dudu Neves e Davi Amorim).

A artista também apresenta músicas do álbum “Samba Parauara” (2019), como “Tua Presença” (Alcyr Guimarães), “Ogum Megê” (Carla Cabral e Diego Xavier) e “Ê Que Bamba” (Delly do Cavaco). Clássicos da música brasileira e paraense em ritmo de samba completam o setlist, incluindo “Tô que Tô Saudade” (Eudes Fraga) e “Ao Pôr do Sol” (Firmo Cardoso e Dino Souza).

Banda completa acompanha a artista

Mariza Black será acompanhada por uma banda completa. O time é formado por Douglas Moreira (direção musical e bateria), Marcelo Vieira (violão), Roni Silva (banjo), Júnior Viegas (cavaco e backing vocal), Abel Lopes (baixo), Gabriel Becker (saxofone), Marlesson William (percussão), Waldir Almeida (percussão e backing vocal) e Augusto Alcântara, o Mestre Feijão (percussão).

A cantora reforça o convite para a gravação. "Vou levar a minha banda completa. Vai ser muito bom! Conto com a presença de vocês na gravação! Vamos eternizar esse carinho, alegria e energia, que o público de Belém tem. Vem com a Black, vem ser feliz", convidou Mariza Black.

O projeto “Vem sambar com a Black” é independente, com realização e produção da M. Black. O conteúdo audiovisual será posteriormente disponibilizado em plataformas digitais, incluindo o canal oficial da artista no YouTube.

Serviço

Gravação do audiovisual “Vem sambar com a Black” – Mariza Black

Data: domingo, 12 de abril

domingo, 12 de abril Horário: a partir das 9h

a partir das 9h Local: Memorial dos Povos (Av. José Malcher, 257, bairro de Nazaré, ao lado do Palacete Bolonha)

Memorial dos Povos (Av. José Malcher, 257, bairro de Nazaré, ao lado do Palacete Bolonha) Entrada: franca