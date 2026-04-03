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Mariza Black convida público para gravação de audiovisual em Belém

“Vem sambar com a Black” será registrado no domingo (12), com acesso livre e participação do público

O Liberal
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Segundo Mariza Black, a ideia de fazer o registro audiovisual surgiu da animação do público durante os shows (Fernando Sette)

A cantora Mariza Black gravará o novo projeto audiovisual “Vem sambar com a Black” no domingo, 12 de abril, no Memorial dos Povos, em Belém. A apresentação ao vivo, com acesso gratuito e ocorrendo das 9h às 14h, será realizada no anfiteatro ao ar livre, localizado ao lado do Palacete Bolonha, na Avenida José Malcher, no bairro de Nazaré.

Segundo Mariza Black, a ideia de fazer o registro audiovisual surgiu da animação do público durante os shows. "A galera sempre participa muito, canta e dança. E o Memorial dos Povos tem sido muito especial nessa dinâmica, pois acontece de dia em um local aberto e lindo", afirmou a artista.

Repertório variado de samba e clássicos

O repertório do projeto audiovisual reúne sucessos do samba nacional e paraense. Entre as canções, destacam-se “Zé do Caroço” (Lei Brandão) e “Andança” (Danilo Caymmi, Edmundo Souto e Paulinho Tapajós), além do single “Beleza Africana” (Dudu Neves e Davi Amorim).

A artista também apresenta músicas do álbum “Samba Parauara” (2019), como “Tua Presença” (Alcyr Guimarães), “Ogum Megê” (Carla Cabral e Diego Xavier) e “Ê Que Bamba” (Delly do Cavaco). Clássicos da música brasileira e paraense em ritmo de samba completam o setlist, incluindo “Tô que Tô Saudade” (Eudes Fraga) e “Ao Pôr do Sol” (Firmo Cardoso e Dino Souza).

Banda completa acompanha a artista

Mariza Black será acompanhada por uma banda completa. O time é formado por Douglas Moreira (direção musical e bateria), Marcelo Vieira (violão), Roni Silva (banjo), Júnior Viegas (cavaco e backing vocal), Abel Lopes (baixo), Gabriel Becker (saxofone), Marlesson William (percussão), Waldir Almeida (percussão e backing vocal) e Augusto Alcântara, o Mestre Feijão (percussão).

A cantora reforça o convite para a gravação. "Vou levar a minha banda completa. Vai ser muito bom! Conto com a presença de vocês na gravação! Vamos eternizar esse carinho, alegria e energia, que o público de Belém tem. Vem com a Black, vem ser feliz", convidou Mariza Black.

O projeto “Vem sambar com a Black” é independente, com realização e produção da M. Black. O conteúdo audiovisual será posteriormente disponibilizado em plataformas digitais, incluindo o canal oficial da artista no YouTube.

Serviço

  • Gravação do audiovisual “Vem sambar com a Black” – Mariza Black
  • Data: domingo, 12 de abril
  • Horário: a partir das 9h
  • Local: Memorial dos Povos (Av. José Malcher, 257, bairro de Nazaré, ao lado do Palacete Bolonha)
  • Entrada: franca
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Palavras-chave

Mariza Black

Vem sambar com a black
Cultura
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