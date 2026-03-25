Mariza Black celebra o protagonismo feminino no samba em show em Belém

A cantora paraense Mariza Black apresenta, nesta quinta-feira, 26 de março, o show “As donas e as pérolas do samba” no Centro Cultural e Turismo Sesc Ver-o-Peso, em Belém. A apresentação, marcada para as 19h, encerra a programação especial do Mês da Mulher com um repertório dedicado a grandes compositoras e intérpretes do samba.

No palco, Mariza Black presta homenagem a nomes fundamentais do samba brasileiro. Entre as figuras celebradas estão Jovelina Pérola Negra, Dona Ivone Lara, Alcione, Beth Carvalho e Leci Brandão.

Valorização do Protagonismo Feminino no Samba

O espetáculo tem como proposta valorizar o protagonismo feminino em um cenário historicamente marcado por desigualdades. A iniciativa destaca a contribuição decisiva dessas artistas para a consolidação e renovação do samba ao longo das décadas.

Trajetória de 21 Anos no Samba Paraense

Com mais de duas décadas de carreira, Mariza Black é reconhecida como uma das principais intérpretes do gênero no Pará. Em 21 anos de trajetória, ela construiu um repertório sólido, dialogando com as tradições e reafirmando a presença amazônica no samba nacional.

A cantora expressa satisfação com o convite do Serviço Social do Comércio (Sesc) para a apresentação. “Preparamos um repertório de clássicos para cantar, sambar e se emocionar junto com o público”, afirmou Mariza Black.

Mariza Black e Banda Completa

Para o show, Mariza Black sobe ao palco acompanhada de banda completa. A direção musical e bateria são de Douglas Moreira. Completam o time Gabriel Becker (saxofone), Marcelo Vieira (violão), Abel Oliveira (baixo), Roni do Cavaco (cavaquinho), Valdir Almeida (percussão), Marlisson William (percussão) e Augusto Alcântara, o Mestre Feijão (percussão).

Serviço

Evento: Show “As donas e as pérolas do samba”, de Mariza Black

Show “As donas e as pérolas do samba”, de Mariza Black Data: 26 de março (quinta-feira)

26 de março (quinta-feira) Hora: A partir das 19h

A partir das 19h Local: Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, s/n, Campina)

Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, s/n, Campina) Ingresso: R$ 8,00 para o público em geral; meia-entrada para estudantes; gratuito para trabalhadores do comércio, dependentes e grupos prioritários.