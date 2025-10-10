Capa Jornal Amazônia
Marisa Monte lança música inédita, poucos dias antes de iniciar nova turnê

O single 'Sua Onda' é uma composição de Marisa Monte com seus parceiros tribalistas e mais constantes, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown - e é mais uma de amor.

Estadão Conteúdo
fonte

Marisa Monte (Reprodução/ Redes sociais)

A cantora Marisa Monte lançou uma canção inédita na noite desta quinta-feira, 9. O single Sua Onda foi disponibilizado nas plataformas digitais pouco mais de uma semana antes da estreia da nova turnê da cantora, Phonica (veja detalhes mais abaixo).

Sua Onda é uma composição de Marisa Monte com seus parceiros tribalistas e mais constantes, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown - e é mais uma de amor.

A produção é assinada pelo músico e produtor argentino Gustavo Santaolalla, ganhador de dois Oscars, ambos de melhor trilha sonora original, por O Segredo de Brokeback Mountain (2005) e Babel (2006). Santaolalla já havia trabalhado com Marisa anteriormente, quando tocou violão na faixa da canção Ainda Bem.

Em material distribuído para a imprensa, a cantora falou sobre como Sua Onda surgiu. "Nasceu de frente para o mar, no ano passado, no sul da Bahia. Nesta turnê do Phonica, eu queria ter algo inédito e escolhi essa canção para realizar o antigo desejo de trabalhar mais uma vez com meu amigo Gustavo Santaolalla".

A nova faixa, aliás, já traz o que deve ser a sonoridade da turnê Phonica, já que conta com participação da Budapest Scoring Orchestra nas cordas, regida pelo maestro Péter Illeényi.

A turnê Phonica - Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo vai estrear em Belo Horizonte, no próximo dia 18/10, com apresentação também no dia 19. Ela vai trazer canções de Marisa com tratamento sinfônico. Os arranjos serão do maestro brasileiro André Bachur.

Em um vídeo postado nas redes sociais, Marisa disse que a turnê também é uma "revisão de sua carreira". "Estou muito feliz de poder ampliar meu repertório", disse a cantora.

Phonica - Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo também vai passar por Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília e Porto Alegre. Os ingressos estão à venda pela Tickets For Fun.

Veja quanto custam os ingressos para a turnê de Marisa Monte:

Belo Horizonte Quando: 18 e 19/10 Onde: Parque Ecológico da Pampulha Endereço: Av. Otacílio Negrão de Lima, 6061, 120 - Pampulha Quanto: a partir de R$ 140,00

Rio de Janeiro Quando: 31/10 e 1 e 2/11 Onde: Brava Arena Jockey - Jockey Club Brasileiro Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Gávea Quanto: a partir de R$ 177,50

São Paulo Quando: 8 e 9/11 Onde: Parque Ibirapuera, Auditório Ibirapuera Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 0 - Ibirapuera Quanto: a partir de R$ 187,50

Curitiba Quando: 15 de novembro (sábado) Onde: Pedreira Paulo Leminski Endereço: R. João Gava, 970 - Abranches Quanto: a partir de R$ 140,00

Brasília Quando: 29 de novembro (sábado) Onde: Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano Endereço: Eixo Monumental, Setor de Divulgação Cultural Lote 02, entre o Clube do Choro e a Torre de TV Quanto: a partir de R$ 140,00

Porto Alegre Quando: 6 de dezembro (sábado) Onde: Parque Harmonia Endereço: Av. Lourenço da Silva, 255, Praia de Belas Quanto: a partir de R$ 140,00

Palavras-chave

MÚSICA/MARISA MONTE/TURNÊ/PHONICA/CANÇÃO/INÉDITA
Cultura
