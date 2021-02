Marina Ruy Barbosa e Thiaguinho estariam vivendo affair às escondidas

Thiaguinho tem sido visto entrando com uma certa frequência entrando no condomínio da atriz Marina Ruy Barbosa, que fica na capital paulista. Os dois estariam vivendo um affair às escondidas, segundo informações da colunista Fabíola Reipert, do programa ‘Balanço Geral’, da Record TV.

A jornalista afirmou que o casal de famosos teriam se aproximado após frequentar a mesma academia. Ruy Barbosa se separou recentemente de Alexandre Negrão, do qual se casou em outubro de 2017.

No mesmo dia que eles anunciaram o fim do casamento, saiu vários boatos na mídia de que Marina já teria feito a fila andar e, estaria namorando com o deputado federal Guilherme Mussi.

Já Thiaguinho, foi casado com Fernanda Souza por oito anos. Eles anunciaram a separação em outubro de 2019. Em 2020, o cantor teve seu nome envolvido num romance com Tati Scarletti, que é bailarina do Faustão.

Apesar das especulações, a assessoria de imprensa da artista negou o boato. “Todo dia é uma fofoca nova sobre minha vida. Não consigo nem acompanhar”, ironizou Marina no Twitter na tarde desta sexta-feira (22).

Todo dia é uma fofoca nova sobre minha vida. Não consigo nem acompanhar. — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) February 22, 2021

Os representantes de Thiaguinho não responderam os contatos da Quem.