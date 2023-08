Marina Moschen beija namorada fotógrafa em casamento de atriz

A atriz Marina Moschen deu um beijão na namorada, Emilia Sauaia, durante o casamento da amiga atriz Rafaela Mandelli com Rodrigo Leonardo, que aconteceu no fim de semana, em São Paulo. O momento de amor entre as duas foi postada por elas mesmas nas redes sociais.

A ex-protagonista de "Malhação" e a fotógrafa estão juntas desde 2021, mas o romance só foi assumido publicamente em janeiro deste ano. O namoro, porém, vinha sido mantido de forma discreta e sem exposição.

Confira o post da atriz em homenagem ao casamento da amiga Rafaela Mandelli:

