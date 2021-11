Marília Mendonça será relembrada em missa no Santuário de Fátima nesta sexta-feira (12)

A rainha da sofrência Marília Mendonça será homenageada nesta sexta-feira (12) ao completar uma semana de morte em uma missa a partir das 20h, no Santuário de Fátima, localizado na avenida Duque de Caxias. A homenagem é uma realização em conjunto das produtoras de shows de Belém para um momento especial de oração pela cantora e sua equipe.

Os lugares serão limitados a capacidade do Santuário e respeito ao distanciamento social para evitar o contágio da covid-19. A orientação é que as pessoas cheguem cedo. Os fãs prometem organizar uma homenagem para o maior ícone feminino do sertanejo da atualidade. A homenagem conta também com o apoio da BIS Produções.

Os membros do fã clube recém-criado “Nossa Estrelinha Belém” pretendem estar presentes para rezar por Marília Mendonça. Uma das organizadoras do fã clube Thayssa Danielle, 26 anos, acredita que a missa é importante para relembrar a pessoa que a sertaneja era com humildade e talento. “É uma forma muito generosa da parte das pessoas que decidiram fazer essa missa. Fiquei sabendo através de uma amiga e vamos demonstrar nosso carinho, respeito e admiração por ela”, falou.

Aos poucos Thayssa começa a acreditar que Marília Mendonça morreu no acidente de avião na cidade de Caratinga, no Estado de Minas Gerais, na última sexta-feira (5). A sertaneja estava no auge da carreira emplacando um sucesso atrás do outro. Marília era uma das cantoras mais ouvidas do mundo nas plataformas digitais. Ela se preparava para começar uma turnê do novo projeto “Patroas” com Maiara & Maraisa.

O presidente do fã clube “Amantes de Marília Mendonça” Dennis Silva, de 23 anos, ainda está abalado com a morte da cantora. Para ele, as homenagens para a cantora e compositora são muito merecidas pela pessoa que Marília Mendonça era. “A Marília deixou o seu legado que jamais será esquecido e ela fez história. Não tem nenhuma pessoa que não saiba quem é a Marília Mendonça. As suas músicas que escreveu são histórias de muitas pessoas, elas se reconhecem. Alguma vez qualquer pessoa já teve alguma história parecida com uma música dela. Sobre essas homenagens, como fã dela, fico muito feliz ao ver as pessoas lembrando dessa grande mulher que ela foi”, enfatizou.