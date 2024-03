Mariana Cabral nega ter chamado Alane de vag@b#nda: "Chamei de filh@ da p#ta"

No último sábado (23), durante mais um programa do MesaCast, apresentado por Ed Gama e a influenciadora Pequena Lô, uma discussão envolvendo a professora de teatro Mariana Cabral e o ator Breno da Matta gerou uma grande polêmica nas redes sociais.

VEJA MAIS

Durante o bate-papo, uma fala de Mariana sobre a participante Alane do BBB 24 acabou gerando uma polêmica. Mariana fez críticas e insultou a bailarina paraense, chamando-a de "vagabunda”. Em meio à repercussão negativa, a reação dos apresentadores, que não repreenderam Mariana no momento e ainda deram risada da situação, também foi criticada pela audiência.

A equipe de Alane não demorou a se pronunciar sobre o ocorrido. Nas redes sociais, fãs da sister começaram a utilizar a hashtag "Alane merece respeito", repudiando qualquer tipo de comentário ofensivo. "Tem coisas que passam do jogo, e ela nunca fez nada pra merecer esse tipo de xingamento", declarou um usuário.

Além dos fãs, a equipe da bailarina emitiu uma nota de repúdio, destacando a diferença entre críticas sobre o jogo e ofensas pessoais. "Respeito, gente! Respeito sempre!", enfatizaram.

‘Não falei’

Diante da intensa repercussão, Mariana Cabral utilizou seus stories para se pronunciar sobre o ocorrido. "Galera, eu tô recebendo muito hate porque eu fui falar da Alane no MesaCast. Mas eu não falei que ela era vagabunda não, gente...", explicou a humorista. Ela prosseguiu esclarecendo: "Façam a leitura labial, vocês estão falando errado aí. Não falei que ela era vagabunda. Até porque, por que eu iria falar que ela é vagabunda? Ela não é. Falei que ela era filha da puta".

Ed Gama, um dos apresentadores do programa, também se pronunciou a respeito do incidente. "Amigos, obviamente eu não ri do que foi falado sobre a participante e sim por alguém ter falado tal absurdo e pela forma com que ela falou. Óbvio que eu não compactuo com esse tipo de comentário", declarou. Posteriormente, ele desativou seu perfil nas redes sociais, em meio à controvérsia.