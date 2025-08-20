Capa Jornal Amazônia
Maria Bethânia anuncia últimos ingressos para a turnê de 60 anos de carreira

No total, serão 16 shows nas três capitais: seis no Rio de Janeiro, oito em São Paulo e dois em Salvador

Estadão Conteúdo
fonte

Cantora anuncia 9 datas. (Tom Zé / AgNews)

Maria Bethânia anunciou nesta quarta-feira, 20, os últimos ingressos disponíveis para a sua turnê de 60 anos de carreira, que passará pelo Rio de Janeiro em setembro, São Paulo em outubro e Salvador em novembro. A cantora adicionou datas extras após ter diversos shows esgotados.

No total, serão 16 shows nas três capitais: seis no Rio de Janeiro, oito em São Paulo e dois em Salvador.

Ainda há ingressos para as apresentações dos dias 20 e 21 de setembro no Rio de Janeiro, 25 e 26 de outubro em São Paulo e para o dia 16 de novembro em Salvador.

Onde comprar?

Os ingressos estão à venda apenas no site da Ticketmaster e nas bilheterias oficiais dos locais dos shows. No Rio de Janeiro, Maria Bethânia se apresenta no Vivo Rio. Em São Paulo, os shows acontecem no Tokio Marine Hall. E em Salvador, o palco da artista baiana será na Concha Acústica.

Veja detalhes e valores dos ingressos de Maria Bethânia:

Maria Bethânia no Rio de Janeiro

Quando: 20 e 21 de setembro (outras datas já esgotadas) Onde: Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 - Parque do Flamengo) Quanto: de R$ 270 (meia-entrada setor 3) a R$ 980 (inteira camarote AA) - todos os setores possuem lugar marcado Bilheteria física (sem taxa de serviço): Estádio Olímpico Nilton Santos (Engenhão) Bilheteria SUL. Endereço: Rua Arquias Cordeiro, s/n - Engenho de Dentro. Horário: terça a sábado, das 10h às 17h. Não haverá atendimento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou outros eventos no estádio.

Maria Bethânia em São Paulo

Quando: 25 e 26 de outubro, sábado e domingo (outras datas já esgotadas) Onde: Tokio Marine Hall (antigo Tom Brasil; Rua Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo) Quanto: de R$ 220 (meia-entrada cadeira alta) a R$ 980 (inteira camarote) - setores pista e pista premium formato do show em pé Bilheteria física (sem taxa de serviço): Tokio Marine Hall. Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 - Várzea de Baixo. Horário: de segunda a sábado das 12h às 18h; domingo e feriados das 12h às 18h. Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local.

Maria Bethânia em Salvador

Quando: 16 de novembro, domingo (show de 15/11 já esgotado) Onde: Concha Acústica (Av. Alberto Pinto, 11 - Campo Grande) Quanto: de R$ 240 (meia-entrada plateia - lote estreia) a R$ 560 (inteira plateia - lote 2) Bilheteria física (sem taxa de serviço): Salvador Shopping - Loja South. Endereço: Av. Tancredo Neves, 3133, Loja 1072, Piso L1 - Caminho das Árvores. Horário: terça a sábado das 12h às 20h (fechado para almoço das 14h às 15h)

