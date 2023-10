Marhco Monteiro se apresenta na programação especial do Sesc Ver-O-Peso nesta sexta-feira, em Belém

O cantor paraense Marhco Monteiro se apresenta na próxima sexta-feira, 20, a partir das 19h no Sesc Ver-O-Peso (na frente da Estação das Docas). O show faz parte de uma programação especial promovida pelo Sesc. O cantor convida o público para fazer um passeio em sua trajetória, através de canções como “Chamegoso, À Brasileira”, entre outras que marcaram gerações na capital paraense, além de sucessos autorais mais recentes.

Segundo o cantor, ele está sempre pensando no seu público fiel. “Meu repretório para o show foi pensando no que meus fãs querem ouvir”, iniciou. Com 38 anos de carreira e 22 discos gravados, Marhco garante que fará um passeio por grandes e novos sucessos autorais. “Como a turnê do meu novo DVD, ‘Às Portas Do Meu Coração’ está me dando bons frutos, quero levar essa vibe para essa apresentação”, garantiu o cantor.

O artista adiantou ainda que pretende ainda esse ano, fazer um tributo especial para a cantora Gal Costa, que faleceu este ano. “Ela é a minha diva”, confessou o cantor. Quero fazer o evento ‘Mahrco Monteiro canta Gal Costa’”, afirmou. Marhco ressaltou ainda que quer gravar um EP com oito músicas homenageando o amor de mãe. “Quero fazer um link com o amor Nossa Senhora (Maria mãe de Deus e mãe de todos nós). Perdi minha mãe há um ano e nove meses, então quero fazer essa homenagem especial”, declarou.

Para o cantor, o ano de 2023 foi bastante produtivo. “Estou muito satisfeito com o resultado que tivemos, conseguimos fazer vários shows com minha banda, meus cinco músicos, incluindo a presença do meu diretor musical e guitarrista, Gleidson Freitas”, destacou. Marhco fez shows especiais ao longo do ano pelo Bar Municipal, Teatro do Sesi, Teatro Waldemar Henrique, além das apresentações públicas pelos municípios do Pará.

Marhco não esconde o sentimento de alegria pelo caminho trilhado até hoje e principalmente por fazer parte da programação especial do Sesc Pará. “Agradeço o convite da direção do Sesc, da minha querida amiga Cléo e principalmente, do meu público. É um sentimento de muita alegria”, concluiu o cantor paraense.

Marco Antônio Monteiro Gurjão é natural do Rio de Janeiro, mas veio para Belém com apenas dois anos de idade. Nascido em uma família de músicos (sua mãe cantava, seu tio era saxofonista, seu tio Bebé era violoncelista e seu tio-bisavô, Henrique Gurjão, era maestro). Cursou a faculdade de Química Industrial e de Licenciatura em Matemática, quando decidiu ousar e seguir a carreira artística, participando de dois festivais na capital carioca, o VI Encontro da RIOTUR e o primeiro Festival da Rádio Nacional, com o samba "Canto Negro" de autoria de João da Mata.

Com o início de sua carreira musical, o cantor hoje soma muitos trabalhos entre composições, álbuns e parcerias. O projeto Trilogia com os cantores Lucinnha Bastos e Nilson Chaves no início dos anos 2000 foi um grande sucesso por todo o território paraense, o que concretizou ainda mais a sua essência popular. Mahrco Monteiro está sempre se reinventando e sua principal característica é a alegria.

A produtora cultural do Sesc Pará, Cléo Oliveira destacou que o show do Marco Monteiro, no espaço do Sesc Ver-O-Peso, tem como objetivo evidenciar a música paraense. “Visamos destacar ritmos, estilos e tradições musicais da nossa região, tais como o carimbó, a guitarrada, tecnobrega entre outros”, afirmou.

Agende-se

“Show do Marhco Monteiro no Sesc Ver-O-Peso”

Data: 20/10

Hora: 19h

Local: Sesc Ver-O-Peso (Blvd. Castilhos França, 522/523 - Campina, Belém - PA, 66010-020)

Ingressos: Público em Geral (R$ 5); Estudantes/Idosos (R$2,50); Trabalhadores do Comércio (Gratuito).