Marhco Monteiro faz abertura do verão na cidade

O cantor Marhco Monteiro é uma marca do verão no Pará, já que por muitos anos foi responsável e arrastar multidão pela ilha de Mosqueiro e também por outras localidades do estado. E para resgatar um pouco desse passado, um novo espaço da cidade, Manga Jambu, vai unir o artista e o neto do Pinduca, Gabriel Xavier com a banda Maré Cheia. Os artistas prometem uma noite em clima de praia. A programação começa a partir das 18h e exige uso de máscara e cuidados com a higiene.

Gabriel Xavier disse que a programação faz parte da abertura de verão do espaço, que todas às quinta vai proporcionar uma agenda alegre e descontraída. “O Marhco Monteiro é a cara do verão na cidade, por isso resolvemos fazer essa programação junto com ele. O repertório vai fazer uma mistura de músicas nacionais misturadas com ritmos paraenses”, explicou Xavier.

A programação começa a partir das 18h, sendo o primeiro show às 20h30 de Gabriel Xavier com a banda Maré Cheia e na sequência, às 22h, entra Marhco Monteiro.

E com essa mesma pegada de verão, mas sendo no ritmo de reggae a festa “Reggae e Brisa” reúne Adrianinho Yemanjah e os Djs Maka Marley, Marcelo Roots e Faca um encontro na beira do rio. A programação ocorre no Palafita, a partir das 18h. Até 21h a portaria é aberta ao público, sendo que para universitário é até 22h. E após este horário o ingresso custa R$10,00.

As mesas são limitadas e é obrigatório o uso de máscaras. Para mais informações 991970060. O Palafita bar fica na rua Siqueira Mendes 264.