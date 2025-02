‘Mares, Rios e Cores’: mostra em Belém aborda a convivência entre os seres no meio ambiente

Em qualquer situação, qualquer lugar, a qualquer hora, os seres vivos interagem entre si no meio ambiente, e, então, esse encontro pode ser proveitoso para a manutenção da vida no planeta ou trazer consequências desagradáveis e até trágicas para todos, em particular para a humanidade. Essa relação em todas as suas dimensões pode ser conferida por meio de 60 obras de 34 artistas plásticos na mostra “Mares, Rios e Cores”, montada na Galeria Rose Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. Essa exposição tem o patrocínio da Porte Engenharia e apoio do Grupo Liberal.

O projeto, coordenado pela Art100 Gallery, tem como curadora Angela de Oliveira, a expografia está a cargo de Vinicius Ott e inicia a temporada 2025 por Belém, capital que sediará a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, em novembro deste ano. A mostra foi aberta no dia 28 de janeiro.

“Neste momento, em que Belém é o centro das atenções para o mundo, estrear essa temporada na capital oficial da COP30 gera ainda mais visibilidade e repercussão para todos os artistas que participaram. Juntos, deixamos a nossa mensagem de fortalecimento da consciência ambiental”, destaca Rose Maiorana, artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal. Ela integra o conjunto de artistas na exposição.

Rose Maiorana: mensagem de fortalecimento da consciência ambiental (Foto: Blur Fotografia)

Rose ressalta que os artistas ficaram felizes com a exposição de suas obras na Galeria, constituindo-se em “um momento importante de promoção de suas obras no mercado paraense”. Rose Maiorana possui três obras na mostra.

“Estou com três obras em exposição nesta temporada, duas delas são intervenções em parceria com o fotógrafo Tarso Sarraf (coordenador de Fotografia e Audiovisual do Grupo Liberal). Minha obra solo, intitulada ‘Pulmões em Chamas’, que evoca uma forte ligação com a Amazônia e remete à destruição causada pelo desmatamento e às queimadas, um problema recorrente na região. Na COP 30, cujo foco será a discussão climática global, a obra pode representar, visualmente, o apelo para proteger os ‘pulmões do planeta’ e enfrentar as mudanças climáticas”, afirma Rose Maiorana.

Em “Mares, Rios e Cores”, podem ser conferidos trabalhos dos artistas plásticos: Ari Carvalho, Ana Laura Figueiró, Adriana Vaz, Cintia Abravanel, Candido Freire, Clayton Faber, Colonezi, Cris Hettich, Cristiane Maschietto, Dani Fontenelle, Francisco Ivo, Germano, Gisele Faganello, Graça Prado, Gui Brescia, Heloisa Zorzi, Ita Stockinger, Jorge Di Farias, Josélia Farias, Josie Mengai, Justina D'Agostino, Leticia Teixeira, Mariângela Rettore, Maria Libonati, Mauro Kersul, Pathy Esse, Patricia Di Basso, Rosângela Sampaio, Rose Maiorana, Suzana Barros, Thomas Josué, Tuka Carrilho, Wanessa Salles e William Araujo.

Desse conjunto de expositores, sete artistas são paraenses: Rose Maiorana, Wanessa Salles, Leticia Teixeira, Maria Libonati, Graça Prado, Clayton Faber e Ana Laura Figueiró.

Novos rumos

A mostra enfoca a necessidade de preservação dos ecossistemas naturais na Terra, o que inclui a própria Amazônia, onde se situa a Cidade de Belém. Após ressaltar a receptividade do público no vernissage do dia 28 e as posteriores visitações à mostra, a curadora da exposição, Angela de Oliveira, ressalta: “Começamos 2025 no melhor local possível em Belém e na Galeria Rose Maiorana”.

Angela de Oliveira: projeto agora deverá ser transformado em um Salão de Arte em junho (Foto: Divulgação)

Angela informa que “o projeto agora deverá ser transformado em um Salão de Arte em junho, que acontecerá em dois locais em paralelo e deve retornar a Belém no final do ano”. Essa ação cultural nasceu em 2024 e já percorreu as cidades de Búzios e Angra dos Reis (RJ), Olinda (PE), Porto Alegre (RS) e Fortaleza (CE).

“Acredito que a diversidade e a intensidade das obras expostas trazem ao espectador um momento muito interativo e reflexivo sobre a mensagem que nos propusemos a passar”, aponta Angela de Oliveira.

Diversidade

Essa reflexão sobre aspectos ambientais, perpassando tópicos culturais e históricos, envolve os artistas expositores e o público. É caso, por exemplo, da artista plástica paraense Wanessa Salles. Natural de Castanhal, Wanessa atua há sete anos como artista plástica e, sobre participar de “Mares, Rios e Cores”, destaca que “mostras artísticas que abordam questões como o meio ambiente sensibilizam o público e estimulam diálogos e reflexões”.

Wanessa Salles: contrastes dizem muito sobre a questão ambiental no mundo (Foto: Divulgação)

Na exposição, Wanessa tem duas obras expostas: acrílico sobre algodão. O nome das obras é "Diversidade". “Utilizei a diversidade como tema central, explorando a dualidade entre o cinza e o colorido. Essa abordagem evidencia a predominância do cinza na metrópole, em contraste com a vibrante fauna e flora. O colorido também nos permite homenagear os cocais indígenas”, ressalta a artista plástica.

Serviço:

Mostra 'Mares, Rios e Cores'

Local: Galeria Rose Maiorana

Endereço: Tv. Perebebuí, 2195 - Marco, Belém - PA

Realização: Be Art / Curadoria: Angela de Oliveira / Expografia: Vinicius Ott

Patrocínio: Porte Engenharia

Quando: de 28 de janeiro a 12 de fevereiro

Visitação: de terça-feira a domingo, das 8h30 às 17h30

Entrada gratuita

Apoio: Grupo Liberal