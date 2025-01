'Mares, Rios e Cores' abre ao público com mensagem sobre cuidados com o meio ambiente

Está aberta ao público a exposição "Mares, Rios e Cores", na Galeria Rose Maiorana (Tv. Perebebuí, 2195), que fica no bairro do Marco, em Belém. Quem visitar o espaço vai encontrar uma atmosfera diversificada com foco na natureza, nas belezas naturais e também nas mensagens de preservação e cuidado com o ambiente natural. A exposição foi organizada pela Art100 Gallery e já passou por Fortaleza (CE), Olinda (PE), Búzios (RJ), Angra dos Reis (RJ) e Porto Alegre (RS). Em Belém, a mostra fica até 12 de fevereiro, com visitações entre 9h e 18h. É uma oportunidade de reflexão e aprendizado sobre a conexão do ser humano com o meio ambiente.

A curadora da exposição, Vera de Oliveira, diz que esse trabalho começou a ser pensado ainda no período da pandemia, quando estava na Europa e retornou ao Brasil. Naquele momento, Vera diz que sentiu a necessidade de tratar por meio da arte questões da natureza e meio ambiente. “A pandemia trouxe muitas reflexões para todos nós e fica o alerta para as crises climáticas. Portanto, precisamos falar desse assunto de diversas formas. E a arte é mais um meio que podemos usar para tratar dessa questão”, destaca a curadora.

A partir disso, ela deu início ao projeto e começou a estabelecer contatos com artistas, emergentes ou não, para debater essa questão. “Quem vier nessa exposição vai encontrar um espaço diverso sobre esse debate. Tem obras coloridas e monocromáticas, pois são 34 artistas de diversos cantos do Brasil e cada um tem uma forma de analisar e de expressar por meio de sua arte a questão do meio ambiente”, pontua a curadora.

Exposição Mostra 'Mares, Rios e Cores'/ Cristino Martins Mostra 'Mares, Rios e Cores'/ Cristino Martins Mostra 'Mares, Rios e Cores'/ Cristino Martins Mostra 'Mares, Rios e Cores'/ Cristino Martins Mostra 'Mares, Rios e Cores'/ Cristino Martins Mostra 'Mares, Rios e Cores'/ Cristino Martins Mostra 'Mares, Rios e Cores'/ Cristino Martins

A artista Rose Maiorana, que faz parte do coletivo, diz que desde o início achou o projeto interessante e, nesse ano de COP 30, considera a exposição oportuna para dialogar com o público sobre o meio ambiente. “A gente já começa o ano abrindo a galeria com essa exposição, que traz um tema tão atual. Também estou com a mostra do Amazônia Líquida, feita em parceria com o Tarso Sarraf, que mostra a Amazônia a partir de traços do fotojornalismo”, explica a artista.

A historiadora e artista plástica Maria Libonatti trouxe à galeria suas telas em acrílico que destacam uma Amazônia urbana, onde mostra o espaço do Ver-o-Peso e os elementos que fazem parte desse cenário. “A gente sabe que na Amazônia nós temos diversos cenários e realidades. Nessa exposição, eu trato da Amazônia a partir de uma ótica de cidade. A Amazônia é plural e muita gente não tem essa noção sobre a Amazônia urbana”, destaca a artista.

Vinicius Ott, que atuou na montagem da galeria, explica que esse processo é realizado a partir do espaço e da comunicação entre as obras. “Nós temos aqui linguagens e olhares diferenciados sobre o tema. Então, esse processo de montagem requer muita atenção para que as obras dialoguem de forma coerente”, explica Vinicius.

A mostra conta com obras de 34 artistas plásticos do Brasil: Ari Carvalho, Ana Laura Figueiró, Adriana Vaz, Cintia Abravanel, Candido Freire, Clayton Faber, Colonezi, Cris Hettich, Cristiane Maschietto, Dani Fontenelle, Francisco Ivo, Germano, Gisele Faganello, Graça Prado, Gui Brescia, Heloisa Zorzi, Ita Stockinger, Jorge Di Farias, Josélia Farias, Josie Mengai, Justina D'Agostino, Leticia Teixeira, Mariângela Rettore, Maria Libonati, Mauro Kersul, Pathy Esse, Patricia Di Basso, Rosângela Sampaio, Rose Maiorana, Suzana Barros, Thomas Josué, Tuka Carrilho, Wanessa Salles e William Araujo. A curadoria é de Angela de Oliveira e a expografia de Vinicius Ott.

A chegada de "Mares, Rios e Cores" a Belém é realçada pelo fato de que ao longo deste ano será um tema predominante no Brasil e em outros países a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, em Belém, no mês de novembro.

Serviço:

Mostra 'Mares, Rios e Cores'

Local: Galeria Rose Maiorana

Endereço: Tv. Perebebuí, 2195 - Marco, Belém

Realização: Be Art / Curadoria: Angela de Oliveira / Expografia: Vinicius Ott

Quando: de 28 de janeiro a 12 de fevereiro

Visitação: de terça-feira a domingo, de 9h as 18h

Entrada gratuita