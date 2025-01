Exposição 'Mares, Rios e Cores' abre temporada em Belém nesta terça-feira (28); saiba mais

A Galeria Rose Maiorana, na sede do Grupo Liberal, no bairro do Marco, em Belém, sedia a partir das 18h desta terça-feira, dia 28, com entrada gratuita ao público, a exposição "Mares, Rios e Cores", organizada pela Art100 Gallery. A mostra reúne 60 trabalhos de 34 artistas de estados do Brasil com a temática da necessidade de preservação dos ecossistemas naturais no planeta e reforça que a arte pode contribuir muito para a reflexão dos seres humanos acerca de temas fundamentais, como o próprio ambiente em que vivem. Em outras palavras, tudo depende de como se olha. No caso do meio ambiente, ele não é apenas uma matéria prima mas um bem que precisa ser respeitado, para não fazer falta à própria sociedade na Terra. E é isso, o que os trabalhos expostos vão propor aos visitantes da mostra, a refletir sobre o olhar para o mundo.

Assim, o público vai poder conferir obras que sugerem queimadas, mas ao mesmo tempo a resistência da vida na mata ou um (re)nascimento na floresta; a cultura humana refletida nas águas de um rio; a religiosidade dos povos a olho nu; a singularidade da fauna e da flora; habitantes ancestrais da floresta, como caboclos e indígenas; a composição dos ecossistemas no mundo, em particular, na Amazônia, e outros temas. A chegada de "Mares, Rios e Cores" a Belém é realçada pelo fato de que ao longo deste ano será um tema predominante no Brasil e em outros países a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP 30, em Belém, no mês de novembro.

A mostra conta com obras de 34 artistas plásticos do Brasil: Ari Carvalho, Ana Laura Figueiró, Adriana Vaz, Cintia Abravanel, Candido Freire, Clayton Faber, Colonezi, Cris Hettich, Cristiane Maschietto, Dani Fontenelle, Francisco Ivo, Germano, Gisele Faganello, Graça Prado, Gui Brescia, Heloisa Zorzi, Ita Stockinger, Jorge Di Farias, Josélia Farias, Josie Mengai, Justina D'Agostino, Leticia Teixeira, Mariângela Rettore, Maria Libonati, Mauro Kersul, Pathy Esse, Patricia Di Basso, Rosângela Sampaio, Rose Maiorana, Suzana Barros, Thomas Josué, Tuka Carrilho, Wanessa Salles e William Araujo. A curadoria é de Angela de Oliveira e expografia de Vinicius Ott.

Sete artistas paraenses integram esse conjunto de expositores. São eles: Rose Maiorana (diretora comercial do Grupo Liberal e anfitriã dos artistas plásticos nessa mostra), Wanessa Salles, Leticia Teixeira, Maria Libonati, Graça Prado, Clayton Faber e Ana Laura Figueiró.

Mobilização

"É muito importante para a gente, no Pará, em Belém, sediar essa mostra, porque se trata de uma curadora e de um curador de São Paulo (Angela e Vinicius), fortes, que estão junto com a gente sempre lutando pelo meio ambiente e pela sustentabilidade. Ainda mais neste ano, de COP 30 em Belém, em um momento em que a necessidade de preservação do meio ambiente é algo bem presente nas discussões no mundo todo", ressaltou Rose Maiorana, artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal que participa da exposição.

Para a curadora da mostra, Angela de Oliveira, o fato de a exposição ser montada na Galeria Rose Maiorana, em plena Amazônia, é relevante. Até porque Rose Maiorana é madrinha do projeto. "A Rose é um referência por vários aspectos, não só como artista, mas como empresária do mundo da comunicação e que tem na sua história ser filha do Romulo Maiorana que foi um homem fortíssimo aqui, que trouxe a Belém inovação, progresso. Então, não poderia ter local melhor para acontecer a COP 30, porque a gente acredita na Amazônia como pulmão do mundo e com o passar do tempo esa frase vai ficar muito mais forte", assinalou Angela.

Viva Voz

Essa mostra de artes plásticas, como frisa Angela de Oliveira, começou no Rio de Janeiro em 2024. Já foram realizadas cinco exposições: Fortaleza (CE), Olinda (PE), Búzios (RJ), Angra dos Reis (RJ) e Porto Alegre (RS).

Em Porto Alegre (RS), onde funciona a galeria de Angela, a população vivenciou um problema climático da enchente que impressionou pessoas até fora do Brasil. "E aqui vocês têm o poder de nesta COP darem voz a todo o nosso povo. E eu acredito que essa exposição, esse projeto está reunindo artistas de todos os estados", pontua.

A voz dos artistas pode ser pequena de certa forma, mas ao mesmo tempo ela é grande. A arte é a manifestação mais importante do ser humano no sentido de se expressar. Por meio da música, da pintura, do cinema, enfim. Hoje, a gente está trazendo artistas de diferentes estados e todos focados nesta temática", enfatizou Angela de Oliveira.

Há cerca de 12 anos, ela começou um projeto na Croácia chamado "Mares, Cores e Estrelas Guia", a partir de um insight que teve ao pintar em uma praça em Liubliana, capital da Eslovênia, para levar a arte brasileira a vários cantos do mundo. Isso porque percebeu o acolhimento do povo europeu com relação à arte.

Com o passar do tempo, o projeto foi se transformando até chegar no formato atual. Angela morou dois anos na Europa e quando voltou ao Brasil, após a pandemia, começou a pensar muito na questão climática e passou a trabalhar com arte nesse sentido. E é essa relação arte e meio ambiente que o público vai poder ver de perto a partir desta terça, em Belém.

Serviço:

Mostra 'Mares, Rios e Cores'

Local: Galeria Rose Maiorana

Endereço: Tv. Perebebuí, 2195 - Marco, Belém - PA

Realização: Be Art / Curadoria: Angela de Oliveira / Expografia: Vinicius Ott

Quando: de 28 de janeiro a 12 de fevereiro

Vernissage: 28 de janeiro, às 18h

Visitação: de terça-feira a domingo, das 8h30 às 17h30

Entrada gratuita