Márcia Fu é testada ao vivo no SBT para futura contratação

Marcia Fu pode se tornar a mais nova contratada no SBT. A finalista de A Fazenda 15 foi chamada para participar do programa Fofocalizando, na tarde desta segunda-feira, 15, na emissora de Silvio Santos. Essa será a estreia e o teste da ex-jogadora de volêi. Marcia já gravou um piloto para o novo programa vespertino de Christina Rocha na função de comentarista.

VEJA MAIS

Segundo o colunista do IG, Gabriel Perline, Marcia deve fazer comentários e reagir às informações da maneira mais espontânea possível, explorando sua irreverência para que o público interaja com a atração pelas redes sociais.

Perline divulgou ainda que funkeira Cariúcha já conta com o apoio incondicional de todos do Fofocalizando, desde apresentadores, produtores e direção. As duas ex-participantes de A Fazenda 15 dividirão a cena na televisão.

Cariúcha só não teria assinado contrato ainda porque depende de uma avaliação mais apurada de Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, que está de férias e só retoma suas funções na próxima segunda-feira (22). Enquanto isso, a funkeira segue sob testes ao vivo, e vai ganhar mais funções nos próximos dias.