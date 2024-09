Marcelo Lobato inaugura 'Simpatia pelo Mal' na galeria Benedito Nunes, em Belém, nesta quinta (19)

Inspirada na canção "Sympathy For The Devil", da banda The Rolling Stones e fundamentada na pintura de Goya e na pintura e cinema expressionista alemão, a exposição "Simpatia pelo Mal", do artista plástico Marcelo Lobato, será aberta nesta quinta-feira (19), às 19h na Galeria Benedito Nunes, no Centur. A mostra corresponde a uma instalação composta por 28 pinturas a óleo sobre papel e um vídeo noir de curta duração. A expografia da instalação foi pensada para valorizar o dialogo entre o visitante e a obra, face a face. Marcelo foi premiado por duas vezes no Salão Arte Pará e atualmente monta esse evento de artes visuais em Belém, uma iniciativa da Fundação Romulo Maiorana.

A primeira vista, os quadros com imagens fortes podem chocar os espectadores, mas a intenção do artista é a de provocar uma reflexão acerca do que se está observando. "Funciona como um espelho, em que as pessoas conferem os trabalhos e refletem sobre o que é o mal e o que é o bem, como isso se traduz para cada uma delas. Agora, é importante verificar que muitas vezes aquilo que se mostra desagradável não significa, na verdade, o mal, e que uma imagem agradável pode esconder o mal", ressalta Marcelo Lobato, com 40 anos de carreira nas artes plásticas. Entre os trabalhos expostos, figuram três pinturas com imagens agradáveis, justamente para a análise dos espectadores.

Pesquisa

Essa mostra é uma pesquisa que Marcelo vem desenvolvendo há mais de um ano com a pintura obscura, tendo, entre outras referências, a pintura barroca de Caravaggio e Rembrandt. Como explica Marcelo Lobato, apesar do título da exposição a mesma não fala do mal em si, e sim da relação do ser humano com o mal, como ponto de partida para o debate. Marcelo salienta, sempre buscando a reflexão sobre o assunto, que "o mal se esconde na beleza".

Para Marcelo, é interessante notar a relação do público com o tema do mal. "Essa exposição é pop, porque essa relação com o mal está muito presente no universo da cultura pop. Um exemplo são os filmes de terror", diz.

Nas palavras do curador da exposição, o pintor Tadeu Lobato, “o mal é uma prognose da falta do bem, contudo, o bem só é possível pela vivência do mal, bem e mal são valores, modelos morais que julgam a vida ética dos humanos no social laico e na esfera do religioso”. A exposição ficará aberta para visitação até o dia 1º de novembro, de segunda a sexta-feira, de 8h as 18h. "Simpatia pelo Mal" conta com a curadoria e expografia do pintor Tadeu Lobato, montagem do Ateliê da 25, vídeo da fotógrafa Karina Martins e designer gráfico de Caroline Leal.