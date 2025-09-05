Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mano Brown pede desculpas a Camila Pitanga e Antonio Pitanga após chamar atriz de 'mulata'

Estadão Conteúdo

O rapper Mano Brown pediu desculpas nesta sexta-feira, 5, a Camila e Antonio Pitanga após a repercussão negativa de uma fala do cantor em seu podcast Mano a Mano. Em um episódio publicado em 21 de agosto, o rapper entrevistou ambos os atores.

Em um dos momentos da conversa, Brown classificou Camila como uma "mulata". A atriz, então, corrigiu o apresentador e afirmou se identificar como uma mulher negra. Após a publicação do episódio, esse trecho viralizou nas redes sociais e se tornou tema de discussões sobre raça e pertencimento.

Entre os debates suscitados, a negritude de Camila e o uso da expressão "mulata" foram colocados em cheque. Brown, então, se pronunciou em suas redes sociais sobre o ocorrido.

"Quero emitir um sincero pedido de desculpas à família Pitanga, em especial a Antonio e Camila Pitanga, nossos convidados, pelos transtornos causados pela repercussão do episódio", escreveu o músico.

"Reconhecemos que a condução do tema e a forma como o episódio foi divulgado são de total responsabilidade nossa, especialmente por se tratar de um assunto polêmico e atual. Reforçamos também que os convidados tiveram uma excelente participação, contribuindo com respeito, sabedoria e generosidade para o debate", finalizou.

Entenda o caso

No episódio, Mano Brown e Camila Pitanga conversaram sobre ancestralidade e negritude. O rapper questionou como Camila se enxergava, perguntando se ela se considerava uma mulher "mulata". A atriz, no entanto, respondeu que se considerava uma mulher negra.

Brown, então, argumentou que ambos eram lidos como pardos. "Na vida é assim: o mais escuro é o mais escuro, a gente é mais claro, porque a gente teve mistura e tal. E você é lida dessa forma. Eu já vi debates sobre a sua raça e sobre a minha", argumentou o músico.

A atriz respondeu que não se importava como as outras pessoas lhe enxergavam. "Mas uma coisa é como me veem e outra é como eu me vejo", justificou. "Eu me vejo como uma mulher negra em movimento", respondeu.

"A questão é que, tendo esse baobá do meu lado, tendo Benedita da Silva como também parte da minha ancestralidade, sendo filha de Vera Manhães, tendo essa ancestralidade forte e muito clara no meu horizonte, na minha raiz, eu sei que a gente, quando sabe de si, se coloca com força para o mundo", pontuou. "Você não precisa do outro para se reconhecer, se validar".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Mano Brown

Camila

pedido

desculpas
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PRESERVAÇÃO

Casarões históricos são renovados e ganham vida com oferta de atividades culturais em Belém

Espaços restaurados valorizam a memória e incentivam a atividade turística e econômica da cidade

05.09.25 16h36

DIVERSIDADE

Festival Acessa BH 2025 terá, pela primeira vez, artistas do Norte na programação

Paraense Rô Colares apresenta espetáculo inspirado em ancestralidade e vivências do espectro autista

05.09.25 8h00

A VEZ DE BELÉM

Pôr do Suel desembarca em Belém com hits, vibe sunset e pagode para todas as gerações

Após rodar o Brasil com sua label, Suel chega à capital paraense com participações especiais e repertório que homenageia o melhor do pagode nacional e seus maiores sucessos

05.09.25 8h00

CULTURA

Atriz Isabella Adorama revela desejo por novos projetos no teatro e cinema

Mineira de 22 anos tem focado em aprendizados e novas oportunidades na carreira

05.09.25 0h02

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONTEÚDO ADULTO

Virgem e cristã, influenciadora fatura R$ 440 milhões no OnlyFans sem publicar nudes

Sophie Rain, de 20 anos, surpreende ao conquistar espaço entre as maiores estrelas da plataforma com conteúdo não explícito

26.07.25 15h29

PERDA

Silvio Tendler morre aos 75 anos no Rio vítima de infecção

Documentarista dirigiu mais de 70 filmes e ficou conhecido por obras como "Jango" e "Os anos JK"

05.09.25 11h45

SAÚDE RAUL GIL

Internação de Raul Gil expõe conflito familiar; entenda a briga entre herdeiros

05.09.25 11h39

CARNAVAL 2026

Bole Bole lança samba-enredo que homenageia Mãe Josina, pioneira do Tambor de Mina no Guamá

Festa de lançamento será neste sábado (6), com shows, roda de samba e participação de Mãe Eloísa de Badé. Enredo celebra a força ancestral da mulher negra fundadora do Terreiro Dois Irmãos.

05.09.25 13h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda