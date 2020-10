Mangá nacional 'Echoes' é lançado digitalmente no Brasil

O quadrinho 'Echoes – Além do Limiar', criado por Eliana Oda em estilo mangá, foi lançado digitalmente no Brasil pela editora Conrad.

Echoes terá periodicidade semanal e contará com seis capítulos em sua primeira temporada. Os primeiros capítulos já estão disponíveis em lojas digitais, ao preço de R$ 6,90.

Eliana Oda estreia no quadrinho autoral com Echoes, depois de passar por estúdios brasileiros de games como ilustradora. Echoes se passa em um mundo com elementos de fantasia, como entidades divinas. Na trama, a protagonista Machi faz parte da Ordem de Ikhael, uma instituição que tenta salvar o mundo de um cataclisma iminente.

A história começa em um vilarejo que se vê ameaçado pelo despertar de Yvetra, o deus do rio, e faz sacrifícios humanos para aplacar a ira da entidade. Celine, habitante dessa vila, se revolta contra esse sistema, e conhece Machi, cujo destino já está traçado.