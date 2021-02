Maisa fará nova série em parceria com a Netflix

O sucesso do filme 'Pai em Dobro', que tem Maisa como protagonista, foi tão grande, que a Netflix já fechou outra parceria com a atriz: dessa vez, também como protagonista, Maisa irá estrelar na série 'De Volta aos 15', baseada no livro de Bruna Vieira. Além da atriz, o elenco é formado por nomes como Pedro Ottoni, com quem trabalhou em Pai em Dobro, e Klara Castanho, repetindo a parceria de Tudo Por um Popstar. Caio Cabral, Pedro Vinicius, João Guilherme e Amanda Azevedo completam o time.

DE VOLTA AOS 15

A série irá falar sobre a história de uma mulher de 30 anos que, após uma mágica, reencontra seu primeiro blog escrito aos 15 e volta para a idade dessa época. A partir disso, Anita - que será vivida por Maisa - passa a viver todas as aventuras dos 15, mas com a mentalidade de 30. Ao tentar modificar alguns acontecimentos, ela percebe a consequência de suas atitudes.

A nova série teen da Netflix terá direção de Vivi Jundi e Dainara Toffoli, com roteiro de Janaina Tokitaka. Ainda não há previsão de estreia, mas a duração prevista é para três temporadas.