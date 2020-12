Maísa diz que não tem perfil para entrar no BBB

Maisa Silva foi questinada nas redes sociais se entraria no BBB, mas ela afirmou que não tem vontade de participar do reality. Ela disse que não iria se sentir a vontade sendo vigiada 24 horas por dia.

"Para me verem cagando, mijando e tomando banho? Não consigo fazer cocô nem se tiver alguém no mesmo quarto que eu, quem dirá com câmeras", disse ela.